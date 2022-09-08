37 уголовных преступников разыскали полицейские СКО с начала года

Правоохранительные органы

21:30 8 Сентября 2022

Скрываясь от следствия, жительница Петропавловска хотела попасть на мероприятие для блогеров. 23-летнюю горожанку в конце июля приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за кражу. Однако, от пробационного контроля молодая женщина скрылась. За недолгий срок она объехала несколько городов Казахстана. Задержали её в г.Кокшетау. Всё это время в Петропавловске её ждали двое несовершеннолетних детей — 6 и 9 лет, оставленные у отца. Теперь горожанке грозит замена наказания на лишение свободы. Всего с начала года в подразделениях криминальной полиции числилось 65 разыскиваемых уголовных преступников, из них установлено местонахождение 37 человек.

Диана Салихова

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