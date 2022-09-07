Новый казахский драмтеатр откроет свои двери этой осенью

По инициативе акима области Кумара Аксакалова в Петропавловске организовали тур по социально значимым объектам для делегации, в составе которой были представители районов. В первую очередь, гости посетили электротехнический завод «Alageum Electric». В этом году предприятие планирует выпустить 4 тысячи трансформаторов на сумму 6 млрд тенге. Более 90% продукции завод экспортирует в страны СНГ.

ЕРСУЛТАН ШАМШИЕВ, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— «В следующем году мы будем наращивать темпы. Будем выпускать 8 тысяч трансформаторов в год. Через год мы выйдем на полную проектную мощность — 13 тысяч трансформаторов в год. В данный момент технологию мы полностью отрабатываем, приглашаем специалистов из Кентау и Уральска для того, чтобы провести обучение для местных специалистов».

Всего их 150. Создают на заводе не только рабочие места, но и комфортные условия для проживания своих сотрудников. Сейчас предприятие возводит для них 9-ти этажный дом.

ЕРСУЛТАН ШАМШИЕВ, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— «В данный момент происходит закрытие 5-го этажа. Устанавливаются плиты перекрытия. Помимо этого в этом году мы планируем полностью отстроить 9 этажей. А всю зиму будем производить внутренние работы. 1 апреля начнем передавать ключи будущим жителям. Дом строится для сотрудников, будет реализовываться по льготным программам, то есть с условием рассрочки до 10 лет».

А это новый казахский драматический театр, рассчитанный на 500 посадочных мест. Напомню, долгое время стройка здесь стояла «замороженной». По неким причинам предыдущий подрядчик не смог выполнить свои обязательства. Через суд его признали недобросовестным. Сейчас работа здесь кипит. За проект отвечает ТОО «Мирас group». Объект завершён почти на 80%. Свои двери театр откроет уже этой осенью.

НАДЕЖДА СЕДНЕВА, руководитель студии «Мастерская интерьера Рублёвка»:

— «Мы используем на полу керамогранит. Также обратите внимание, что есть декоративные врезки и вставки. Это всё достаточно сложные работы, чтобы украсить данное помещение. Будут многоуровневые потолки. Стены подготавливаются под покраску. Вы видите, они уже практически все обшиты. Их в дальнейшем будут украшать лепниной с применением золотых элементов. Также для театра предусмотрены декоративные полотна с национальными сюжетами».

Посетила делегация и фабрику бумажный изделий. Здесь намерены выпускать порядка 20-ти наименований продукции: от салфеток и санитарно-гигиенической бумаги до офисной. Объём работы — 15 тысяч тонн в сутки.

АНДРЕЙ ТИТОВ, директор фабрики бумажных изделий:

— «Сырьё берём местное. Оборудование у нас универсальное. Мы можем работать как на целлюлозе, так и на макулатуре. Но, сейчас мы ориентированы пока на производство макулатуры. Идёт пусконаладочные работы. Стоит целлюлоза. Будем пробовать работать и на ней.

Участники делегации остались под впечатлением от посещения объектов и рады, что область активно развивается во всех сферах экономики.



— «Сегодня мы прибыли с делегацией из района им. Габита Мусрепова. Посетили несколько объектов.

— Гордость берёт за нашу область. Потому что, действительно, интересные такие объекты есть. Хочется пожелать процветания нашей области».

— «Спасибо организаторам за то, что мы изнутри посмотрели на эти объекты. Электротехнический завод выпускает такую нужную продукцию. Понравилось то, что они создают не только рабочие места, но и решают жилищные вопросы. Для своих сотрудников строят жильё. Это очень здорово. Хороший пример для других».

После делегация посетила ещё несколько объектов. Среди них — «Северный фанерный комбинат». Всего на экскурсию приехали 70 человек со всех районов области.