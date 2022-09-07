В СКО заработал консалтинг-центр при СПК «Аманат». Это организация наемных рабочих. Она создаётся, управляется и финансируется самими работниками для защиты собственных трудовых прав и социально-экономических интересов. Представители профсоюза отмечают, объединение создали для коллективной защиты прав и интересов рабочих различных отраслей. Как правило, они объединяются по «цеховому», профессиональному признаку. «Аманат» же планирует с самого начала преодолеть эти рамки и создать сеть солидарных организаций рабочих по всей стране.

ВИТАЛИЙ ШЕМИНГ, председатель СКОФ СПК «Аманат»:

— Мы решили расширить спектр оказываемых услуг. Мы создаём консалтинг-центр, который будет оказывать помощь не только в проблемных вопросах. Но иногда им нужна консультация юриста, психолога. Любой человек может обратиться к нам за помощью.