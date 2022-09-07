В СКО на трассе телята попали под колёса грузовика

ДТП с участием скота произошло около полуночи на 568 км. автодороги «Челябинск — Новосибирск», возле поворота на с. Токуши Аккайынского района. 69-летний житель г. Петропавловска перевозил зерно на автомашине «МАЗ» с прицепом. Мужчина совершил наезд на семерых телят, которые неожиданно появились на трассе. Животные погибли, машина получила механические повреждения. Полицейские установили владельца телят. Им оказался 57-летний житель Кызылжарского района, который нарушил правила выпаса сельскохозяйственных животных.

АЙДЫН БАЙМАТОВ, начальник управления МПС ДП СКО:

— Появление бродячих животных на дороге может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями, к тому же, они являются лёгкой добычей для скотокрадов. В области проводится работа по недопущению вольного выпаса. С начала года сотрудники полиции 3008 раз доставляли бродячий скот в спецзагоны, которых в СКО насчитывается 230. Кроме этого, на трассах области установлены макеты животных. Водителям следует проявлять повышенное внимание при движении в тёмное время суток, в дождь, особенно при управлении гружёным транспортом. Следует снижать скорость возле населённых пунктов, в местах, где лес подходит близко к дороге, обращать внимание на дорожные знаки.