В СКО идет вакцинация с/х животных

В хозяйстве Виктора Рукабера много животных. Есть тут и коровы, и овцы, и даже пони. Всех их предстоит провакцинировать. Сейчас в регионе активно идёт иммунизация с/х животных.

ВИКТОР РУКАБЕР, житель с.Асаново, Кызылжарский район:

— Всё как положено, в срок. Весна, осень — обязательно всё делается. Может поэтому и не сталкиваемся с болезнями, наверное. В хозяйстве у меня есть коровы, лошади, поросята, кролики, пони, овцы, куры, утки — всего по-маленьку. Я занимаюсь этим делом давно, с рождения, практически. Потому что раньше отец занимался лошадьми. Теперь я этим занимаюсь. Вот так развиваемся, увеличиваем поголовье.

Вакцинировать будут и молодняк, и взрослое поголовье. К слову, препараты переносят одинаково хорошо каждое животное.

Помимо иммунизации проводят и забор крови для анализа на бруцеллез, хламидиоз, лейкоз и туберкулез. Результаты будут готовы через 3 дня. Затем пройдет второй этап вакцинации.

ЕРБОЛ БАГЕНОВ, директор ветеринарной станции Кызылжарского района:

— В целом, осенней обработке по Кызылжарскому району будет подвержено 40 тысяч голов КРС, около 30 тысяч МРС, 10 тысяч голов лошадей, 24 тысячи свиней и 135 тысяч птиц разных видов. В этом году у нас два неблагополучных пункта по бруцеллезу: Боголюбово и Шаховское. В этом году в Боголюбово практически снят карантин, Шаховской сельский округ в ближайшее время тоже ожидается.

Ветеринарными диагностическими и профилактическими меропиятиями охватят 69 населенных пунктов района, 47 крестьянских и фермерских хозяйства, а также крупные животноводческие предприятия. Штат ветеринарной станции растёт, в этом году прибыло ещё 8 специалистов. Помимо этого заработная плата ветеринарных врачей с этого года увеличена на 30% и планируется дальнейшее увеличение. На данный момент вакцинацией и обследованием животных в районе занимаются 37 специалистов.

ЕРБОЛ БАГЕНОВ, директор ветеринарной станции Кызылжарского района:

— Ветврачи в каждом сельском округе обеспечены техникой. Работают непосредственно с ведомственными программами. Это ЕАСУ, ИСЖ. Учёт, постановка на учёт, снятие с учёта. На следующий год ещё внедряется включение в информационную систему посредством мобильных планшетов. Для этих целей все закуплено. Сейчас будет проходить обучение. Это будет очень удобно как для владельцев, так и для ветврача.

В этом сезоне планируют охватить более 1,5 млн с/х животных и птиц. Длиться будет плановая иммунизация с сентября по ноябрь.