Подготовку к отопительному сезону обсудили на заседании акимата

ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ, генеральный директор АО «Севказэнерго»:
— Проблем по выполнению «Дорожной карты» и завершению ремонта в указанные сроки мы не видим на сегодня. Таким образом, по состоянию на сегодня станция готова к началу отопительного сезона. Я уверен, что отопительный сезон мы пройдем качественно, надежно.
Сейчас ремонтными работами на ТЭЦ-2 занимаются 400 человек. Речь идет о специалистах 20 подрядных организаций. Некоторые из них трудятся на объекте круглосуточно, чтобы не отставать от сроков. Все проделанные работы проверяют независимые эксперты, отметил глава региона.
КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:
— В течение всего лета мы вопросы эти инициировали официально, обращались в министерство энергетики, чтобы приезжали сведущие люди в этих вопросах, которые понимают. Еженедельно данная комиссия в лице независимых экспертов, специалистов прибывали на работу сюда, смотрели, изучали, проверяли. 00:48 В последний раз вердикт они дали, что все идет по плану.
Также должны проходить поставки угля на тупики северного региона. Всего в области их 32, четыре из них находятся в областном центре. Что касается потребности населения в черном топливе, то по региону она составляет 419 тысяч тонн.
КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:
— У нас три вида в основном люди закупают: Шубарколь, Кара Жора и Майкуба. Надо взять на контроль по Шубрколю. 225 вагонов надо, чтобы поступило в сентябре месяце и в октябре не менее 250 вагонов. Соответствующая договоренность есть с руководством разреза, транспортниками, КТЖ, операторами, которые обеспечивают население. Прошу людей фиксировать цены и сообщать в управление энергетики, чтобы мы принимали соответствующие быстрые и оперативные меры.
Временные проблемы с поставкой угля возникли в Мамлютском районе. Но его глава Владислав Лукин заверил, что уже сегодня туда поставят 10 вагонов с твердым топливом. Что касается районов, то в прошлый отопительный сезон «отличился» Кызылжарский. Там уже в минусовую температуру жители некоторых многоэтажек грелись горячим чаем, обогревателями, ходили дома в верхней одежде.
Далее на повестке — итоги работы спасателей с начала года. По словам начальника ДЧС Рамиля Камалова, количество ЧС в 2022-м удалось снизить на 11%. Несмотря на это, огненная стихия унесла жизни 39 человек. Во время пожаров пострадали свыше 50 североказахстанцев. Глава региона напомнил о недавних лесных пожарах в Костанайской области. Для северного региона такое масштабное происшествие должно стать уроком, считает Кумар Аксакалов.
КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:
— В области произошло 30 лесных пожаров, сумма причиненного ущерба 48,5 млн тг. Мы тоже существенно подкрепили материально-техническую базу наших лесхозов. Эту работу надо продолжить и на следующий год. С учетом анализа, который проведен будет в ближайшее время, что нужно еще приобрести, чтобы быстро реагировать на эту ситуацию. Плюс в обязательном порядке все предприятия, находящиеся в зоне риска, особенно в зоне леса, должны иметь пожарные дружины и технику.
Кстати, за последние несколько лет за счет средств местного бюджета огнеборцы получили 32 единицы новой техники. Благодаря этому часть городского специализированного автопарка переместилась в те районы области, где это было необходимо.
Дарья Пышмынцева