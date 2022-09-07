Подготовку к отопительному сезону обсудили на заседании акимата

20 сентября в Северо-Казахстанской области начнется отопительный сезон. После обрушения первой дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 горожане обеспокоены тем, что зимой в квартирах будет холодно. Генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов в очередной раз заверил, что петропавловцам не стоит переживать.

ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— Проблем по выполнению «Дорожной карты» и завершению ремонта в указанные сроки мы не видим на сегодня. Таким образом, по состоянию на сегодня станция готова к началу отопительного сезона. Я уверен, что отопительный сезон мы пройдем качественно, надежно.

Сейчас ремонтными работами на ТЭЦ-2 занимаются 400 человек. Речь идет о специалистах 20 подрядных организаций. Некоторые из них трудятся на объекте круглосуточно, чтобы не отставать от сроков. Все проделанные работы проверяют независимые эксперты, отметил глава региона.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В течение всего лета мы вопросы эти инициировали официально, обращались в министерство энергетики, чтобы приезжали сведущие люди в этих вопросах, которые понимают. Еженедельно данная комиссия в лице независимых экспертов, специалистов прибывали на работу сюда, смотрели, изучали, проверяли. 00:48 В последний раз вердикт они дали, что все идет по плану.

Также должны проходить поставки угля на тупики северного региона. Всего в области их 32, четыре из них находятся в областном центре. Что касается потребности населения в черном топливе, то по региону она составляет 419 тысяч тонн.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас три вида в основном люди закупают: Шубарколь, Кара Жора и Майкуба. Надо взять на контроль по Шубрколю. 225 вагонов надо, чтобы поступило в сентябре месяце и в октябре не менее 250 вагонов. Соответствующая договоренность есть с руководством разреза, транспортниками, КТЖ, операторами, которые обеспечивают население. Прошу людей фиксировать цены и сообщать в управление энергетики, чтобы мы принимали соответствующие быстрые и оперативные меры.

Временные проблемы с поставкой угля возникли в Мамлютском районе. Но его глава Владислав Лукин заверил, что уже сегодня туда поставят 10 вагонов с твердым топливом. Что касается районов, то в прошлый отопительный сезон «отличился» Кызылжарский. Там уже в минусовую температуру жители некоторых многоэтажек грелись горячим чаем, обогревателями, ходили дома в верхней одежде.