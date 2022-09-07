ДЮСШ по нацвидам спорта дали имя известного казахстанского спортсмена

Қазақ күресі, тоғыз қумалақ, самбо. В ДЮСШ по национальным видам спорта преподают по 7-ми направлениям.

В этом году спортивной школе присвоили имя Кажымукана Мунайтпасова. Это первый казахский борец, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе. Многократно побеждал в мировых, российских, региональных, затем и общесоюзных чемпионатах по классической борьбе среди тяжеловесов.

ВЕНЕРА ЖАКИНА, заместитель директора ДЮСШ по национальным видам спорта им.Кажымукана Мунайтпасова:

— Когда мы узнали, что нам дают наименование Кажымукана Мунайтпасова, мы, конечно, обрадовались. Сами выступали с этим предложением в областной акимат. Такое наименование только подчеркивает, что у нас именно национальные виды спорта. У ребят больше стимула появляется заниматься, школа стала известнее.

Школа функционирует уже 18 лет. За это время она выпустила немало талантливых личностей. Есть чемпионы и призёры мира, мастера спорта международного класса. 9-летний Арнур Багамбет, который сейчас занимается в зале, мечтает тоже однажды выиграть чемпионат страны, а затем и мира.

АРНУР БАГАМБЕТ, воспитанник ДЮСШ по национальным видам спорта им.Кажымукана Мунайтпасова:

— Я занимаюсь борьбой уже 1 год. Мне очень нравится этот вид спорта. Он очень классный. Я уже сделал много всяких упражнений. Я когда вырасту, хочу стать чемпионом Казахстана.

Сейчас в спортшколе обучаются 706 воспитанников. С каждым годом, говорят тренеры, желающих обучаться искусству боя становится всё больше.