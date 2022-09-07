Ахмет Байтурсынов — учитель нации

Одна из самых значимых фигур в казахстанской истории. О личности Ахмета Байтурсынова, его наследии и роли для казахского народа говорили на республиканской конференции. //Приехали казахстанские учёные и историки. Просветитель, литературовед, учёный-лингвист. Ахмета Байтурсынова называют учителем нации. Именно он реформировал казахскую письменность.

ДАУЛЕТКЕРЕЙ КУСАИНОВ, руководитель отдела национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова, г.Нур-Султан:

— На основе арабской графики создал впервые казахский алфавит. На основе этого казахский язык вошёл в делопроизводство, в нашу жизнь. До этого мы только говорили на родном языке. Благодаря Ахмету Байтурсынову казахский язык стал языком науки.

Участвовал в создании партии «Алаш». Если Алихана Букейханова считают вождём движения, то Ахмета Байтурсынова признают идейным вдохновителем. Это великая личность, его слова и наследие имеют очень глубокий смысл и актуальны по сей день, отмечают собравшиеся.

БОЛАТ ЖЕКСЕНГАЛИЕВ, руководитель отдела республиканского международного общества «Қазақ тілі» , г.Нур-Султан:

— В то время Ахмет Байтурсынов писал: «Если мы не соберёмся как нация, мы просто исчезнем». Он предполагал, что идёт глобализация. Сейчас тоже такой вопрос стоит. За последние 30 лет по сведениям ООН в мире исчезло 2,5 тысячи языков. Народ не исчез, а язык исчез. Идёт процесс глобализации. Нам надо сохранить наши духовные ценности.

Ахмета Байтурсынова расстреляли в период «большого террора», но его честное имя реабилитировали посмертно.

Айгерим Хамзина