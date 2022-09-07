23-летний петропавловец осуждён на 10 лет за сбыт наркотиков. Его поймали в конце августа прошлого года. По месту жительства у парня изъяли свыше 30 граммов синтетических наркотиков. Это около 500 разовых доз, относится к особо крупному размеру. В указанных им местах «закладок» полицейские также изъяли таблетки метамфетамина. В суде задержанный отрицал свою вину, якобы, хранил наркотики для личного употребления. Суд назначил наркоторговцу наказание в виде 10 лет лишения свободы. С начала года в области вынесено 16 приговоров за сбыт наркотиков, из них 9 — в отношении людей от 19 до 25 лет.

Айгерим Хамзина