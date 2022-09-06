Обеспечение внутреннего рынка ГСМ

БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, министр энергетики РК:
— Принят совместный приказ о запрете вывоза автомобильным транспортом отдельных видов бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов с территории Казахстана. Введены дифференцированные цены на АЗС. Вносятся дополнения в целях реализации контроля по отпуску лимитированного объёма дизельного топлива. Планируется создание и такая команда уже дана для создания оперативных штабов на уровне акиматов городов и областей РК значения для мониторинга остатков и принятия незамедлительных решений на местном уровне.
Министр энергетики отметил, что на постоянном контроле находится отгрузка дизельного топлива отечественным сельхозтоваропроизводителям.
БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, министр энергетики РК:
— Сельхозтоваропроизводителям отгружено в июле 106,6 тыс. тонн, в августе — 145,6 тыс. тонн дизельного топлива, остальное — к 5 сентября. Всего планируется отгрузить им 423,5 тыс. тонн дизельного топлива.
Также Болат Акчулаков отметил, что за исключением 2020 года, объем производства дизельного топлива в Казахстане динамично растет. В 2022-м он должен составить 5,2 млн. тонн.
Дарья Пышмынцева