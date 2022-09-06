Обеспечение внутреннего рынка ГСМ

За 8 месяцев 2022 года в Казахстане произведено больше 3,5 млн тонн дизельного топлива. Такие данные министр энергетики страны озвучил на площадке службы центральных коммуникаций. Болат Акчулаков подробно остановился на том, какая работа проводится для обеспечения страны необходимым объёмом нефтепродуктов.

БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, министр энергетики РК:

— Принят совместный приказ о запрете вывоза автомобильным транспортом отдельных видов бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов с территории Казахстана. Введены дифференцированные цены на АЗС. Вносятся дополнения в целях реализации контроля по отпуску лимитированного объёма дизельного топлива. Планируется создание и такая команда уже дана для создания оперативных штабов на уровне акиматов городов и областей РК значения для мониторинга остатков и принятия незамедлительных решений на местном уровне.

Министр энергетики отметил, что на постоянном контроле находится отгрузка дизельного топлива отечественным сельхозтоваропроизводителям.

БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, министр энергетики РК:

— Сельхозтоваропроизводителям отгружено в июле 106,6 тыс. тонн, в августе — 145,6 тыс. тонн дизельного топлива, остальное — к 5 сентября. Всего планируется отгрузить им 423,5 тыс. тонн дизельного топлива.

Также Болат Акчулаков отметил, что за исключением 2020 года, объем производства дизельного топлива в Казахстане динамично растет. В 2022-м он должен составить 5,2 млн. тонн.