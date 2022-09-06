Квартирных воров осудили за неоднократные кражи в Петропавловске

Квартирные кражи и сопротивление при задержании. Двое жителей города Кокшетау 25 и 34 лет, неоднократно судимые, приезжали в Петропавловск и обворовывали квартиры. Проникали в подъезд, звонили в каждую дверь. Вскрывали замки там, где не было ответа на звонок. Предпочтение домушники отдавали денежным средствам и золотым изделиям, впрочем, среди похищенного были и женские духи, и наушники, украденные из детской комнаты. Зимой этого года они совершили кражу на сумму свыше 600 тысяч тенге. Но на этом они не остановились и продолжили искать новые квартиры. Попались преступники с поличным, однако сдаваться не захотели. Применив силу, попытались скрыться. Попытку пресекли. По совокупности уголовных правонарушений суд приговорил каждого к 5 годам лишения свободы: старшего — взломщика за серию квартирных краж, его подельника — за участие в кражах и применение насилия в отношении представителя власти.

Диана Салихова