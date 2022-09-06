Борьба с наркоманией в СКО

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент: — По данным отечественных экспертов, синтетические наркотики появились в Казахстане 10 лет назад. Покупались и распространялись они только в крупных городах. «Синтетика» активно зашла на просторы интернета и вытеснила другие наркотические вещества, потому что их в несколько кликов по экрану смартфона не купить. В 2022 году потребление синтетических наркотиков стало настоящей угрозой здоровья нации. Об этом Президент Казахстана говорил в своем новом Послании.

Это обычный петропавловский двор, по соседству от которого, кстати, находится школа. Герой этого видео, снятого очевидцами, ничего не терял, он просто старательно искал закладку с запрещенным веществом, чтобы «ярко» провести вечер.

Кстати, наркобизнес достаточно прочно «встал на рельсы» не только в Казахстане, но и в соседней России. Страшно то, что там, как и в нашей стране, через общедоступные мессенджеры и социальные сети синтетические наркотики покупают и распространяют молодые парни и девушки.

Эти девочки хотели быстро заработать большую сумму денег. Такой выбор стоил им свободы, а их покупателям здоровья.

ИВАН ТЕРЗИДИ, и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Молодой парень, не имеющий образования, возможности устроиться на оплачиваемую работу, он соответственно идет курьером, где за каждый, положенный им, клад платят хорошую денежную сумму. Молодые парни и девушки идут от безысходности. Это одна категория людей. Есть категория, которая идет работать из-за наркозависимости. Исходя из ситуации каждого человека.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Каждый пятый казахстанский подросток хотя бы раз пробовал синтетические наркотики. Это данные независимого социологического опроса, который в нашей стране проводился в прошлом году. Наш следующий герой, которому сейчас 23 года, поделился с нашим телеканалом своей личной историей. Первые свои наркотики он попробовал в 5 классе, через два года перешел на «синтетику».

Вадим попробовал их, потому что ему было интересно. Сначала употреблял раз в месяц, пока не стал рабом опасной привычки. Чтобы купить наркотики, Вадим начал занимать деньги, иногда отнимал их у сверстников, а еще обманывал людей через интернет. Этими «страницами» жизни молодой человек не гордится.



— Я просыпаюсь на полу, передо мной родные стоят и смотрят, ничего не понимают . Смотрят, на балконе лежит пакетик с непонятным веществом, они начали выкидывать, рвать. Я начал психовать, злиться. 6:26 Год назад 6:29 самостоятельно решил, что больше так не может продолжаться. Либо я употребляю и сдыхаю, либо меня посадят или убьют, либо я нормально живу, как все.

Перед тем, как принять важное в своей жизни решение, Вадим несколько раз ездил на реабилитацию в Павлодар. Избавиться от зависимости у него получилось с четвертой попытки. Профессиональную помощь молодежи и взрослым, которые хотят избавиться от наркотической зависимости, бесплатно оказывают в областном центре психического здоровья. На учёте там состоят 528 человек.

ГАЛИНА АНДРЕЕВА, заведующая отделением областного центра психического здоровья:

— Во всех поликлиниках есть первичные центры психического здоровья, куда можно обратиться со своей проблемой и получить полную консультацию врача-специалиста, если у ваших детей, близких есть это заболевание. Если оно выявлено, то есть этап первичной медицинской помощи. Это госпитализация человека в медицинский стационар, он проходит ломку, первый этап детоксикации. И потом мы готовим его к тому, чтобы он отказывался от наркотических веществ, т.е. наступает реабилитационное лечение.

Такое лечение длится 2 месяца. Затем наступает время долгой и тщательной работы с психологами центра. Им на помощь приходят волонтёры, которые в прошлом употребляли, но смогли справиться с зависимостью и готовы делиться своими знаниями и опытом. О вреде наркотиков много говорят и в школах. Социальный педагог Акнур Бейсенбаева рассказывает о том, насколько опасны запрещенные вещества учащимся из среднего и старшего звеньев.

АКНУР БЕЙСЕНБАЕВА, социальный педагог СШ №6 им. Кожабергена жырау:

— Приглашаются специалисты поликлиник для этой работы, специалисты кабинета ЗОЖ. Проводятся различные лекции, встречи. 3:50 Здесь, конечно, организовывается совместная работа вместе с родителями и учителями.

Беседуют со школьниками и полицейские. С начала года стражи порядка выявили 145 наркоправонарушений. За такие преступления суд вынес приговор 84 гражданам. В 2022 из незаконного оборота полицейские региона изъяли свыше 383 кг наркотических средств.