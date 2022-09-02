В честь 150-летия А.Байтурсынова в библиотеке им. С. Муканова

Новости МТРК

18:10 2 Сентября 2022

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В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова — учителя нации, тюрколога, деятеля Алаш, реформатора национальной письменности, основателя науки казахского языка и литературы. В честь юбилея в областной библиотеке им. Сабита Муканова прошла встреча, где собрались рядовые читатели и полицейские.

Жаксыбай Самрат — писатель-журналист:

— «Ахмет Байтурсынов — личность, именуемая как учитель нации, ведь ради нашей нации он видел и холод, и голод, прошел через огонь и воду . И все для того, чтобы наша нация не исчезла» .

В зале — 50 человек личного состава департамента полиции. Люди в погонах уверены, что такие встречи полезны. И уверены, что проводить их нужно почаще.

Абылгазы Габдуллин — начальник управления кадровой политики ДП СКО:

— « Если в республике у нас проживает около 160-национальностей, то у нас в департаменте работают представители около 20 национальностей . Государственный язык у нас на сегодня на первом уровне, поэтому все силы прилагаем к тому, чтобы наш государственный язык процветал, чтобы имидж полицейского рос, для этого вот такие мероприятия мы проводим»

Некоторые сотрудники департамента прочитали аудитории стихотворения Ахмета Байтурсынова.

 Серик Абылгазинов — сотрудник ДП СКО :

— «На мероприятии я буду расказывать стих Ахмета Байтурсынова «Ана тілі». Я выбрал это стихотворение, потому что в каждой строчке лежит огромный смысл, говорится о всех сложностях и проблемах наших предков, которые сделали все для сохранения нашего языка . Именно поэтому я выбрал именно этот стих «Ана тілі».

Круглые столы, посвященные юбилеям выдающихся деятелей, в областной библиотеке проходят регулярно.


Диас Усен

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