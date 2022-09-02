В честь 150-летия А.Байтурсынова в библиотеке им. С. Муканова

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В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова — учителя нации, тюрколога, деятеля Алаш, реформатора национальной письменности, основателя науки казахского языка и литературы. В честь юбилея в областной библиотеке им. Сабита Муканова прошла встреча, где собрались рядовые читатели и полицейские.
Жаксыбай Самрат — писатель-журналист:
В зале — 50 человек личного состава департамента полиции. Люди в погонах уверены, что такие встречи полезны. И уверены, что проводить их нужно почаще.
Абылгазы Габдуллин — начальник управления кадровой политики ДП СКО:
Некоторые сотрудники департамента прочитали аудитории стихотворения Ахмета Байтурсынова.
Серик Абылгазинов — сотрудник ДП СКО :
Круглые столы, посвященные юбилеям выдающихся деятелей, в областной библиотеке проходят регулярно.
Диас Усен