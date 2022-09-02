Студентам СКО не хватает мест в общежитиях

Послание Президента обсудили в стенах Kozybayev University. Актуальными темами на встрече стали высшее образование и места в общежитиях. Последнего — острый дефицит, говорят учащиеся.

БЕКЗАТ ЛАТЫПОВА, студентка Kozybayev University:

— В Послании говорилось, что будет больше строиться общежитий. Это очень радует, потому что у нас в городе не хватает квартир, не выдают студентам квартиры.

А если и выдают, то тратить на съём квартиры приходится всю стипендию.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Для решения этой проблемы нужно активно внедрять механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями. В то же время считаю, что перекладывать решение всех проблем на плечи государства неправильно. Поэтому наличие общежитий должно быть одним из критериев доступа частных вузов к государственному финансированию. Разумеется, такие требования к учебным заведениям следует внедрять постепенно.

Также можно субсидировать затраты на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов, отметил Президент. Говорил он и о стоимости обучения в казахстанских вузах. По мере повышения качества ценник на обучение тоже будет расти. Потому будут предоставляться льготные кредиты на учёбу под 2-3% годовых.

АКМАРАЛ ИБРАЕВА, советник председателя правления-ректора Kozybayev University:

— Действительно, обучение дорожает. Студентам очень трудно получить образование. Кредитование, о котором говорил Президент в своём Послании, оплачивать посредством кредита — это очень удобный вариант. И в истории у нас такое уже было.

Пересмотрят и подход к выделению грантов. Государство планирует выделять их в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей. Чем они лучше, тем больше размер гранта. Он будет покрывать от 30 до 100% обучения.