YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Школьники СК приняли участие в молодёжном форуме международных культур. Наш регион представляли 14 человек. Среди них 14-летняя Нурсипат Ахмет.

НУРСИПАТ АХМЕТ, учащаяся казахской школы-гимназии им. Абая

— «Там было очень много мастер-классов. Все мы друг другу помогали. Особенно мне понравилась лепка пельменей. Мы чувствовали себя как семья. За столом сидели, помогали друг другу. Кто-то лепил пельмени, кто-то готовил тесто. Всё это было очень весело».

А вот Айдана Басубаева нашла на площадке новых друзей. Они из татарской и башкирской диаспор. По словам девушки, их традиции и культуры немного схожи с казахскими. А самое главное — народы очень гостеприимные и дружелюбные.

АЙДАНА БАСУБАЕВА, учащаяся лицея «ЛОРД»

— «Это мой первый опыт и я хотела бы его повторить. Если говорить про впечатления и эмоции, то мне всё очень понравилось. Особенно первая встреча и спортивные мероприятия. Каждый день был расписан и не было свободной минуты. Помимо русских там были и татары, и башкиры. Они представляли свою культуру. По сей день мы общаемся.

Мир и единство. Главная цель форума — поддержание межнационального согласия между братскими народами. По словам Александра Штро, ребята принимали активное участие. Это позволило им не только найти новых друзей, но и получить большой опыт, расширить кругозор.

АЛЕКСАНДР ШТРО, методист областного центра творчества детей и юношества

— «Несколько лет мы дружим с курганской организацией «Открытый мир», которая принимает участие в развитии грантовых дел при Президенте РФ. И уже несколько лет мы участвуем в таких грантах. Потому что, они дают возможность детям встречаться и общаться между собой. «Встретились ребята — татары, башкиры, русские, казахи. Все они принимали участие в развитии новых программ и идей. Писали новые проекты. Они очень интересные».

Форум проходил с 22 по 27 августа. Для ребят это самое время зарядиться энергией, получить массу положительных эмоций перед новым учебным годом.