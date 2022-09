Представители общественности СК обсудили Послание Президента РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК

«Мы строим Справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности и взаимного доверия».

В этом году страна вступила в новый этап развития. Конституционная реформа стала важным шагом в построении нового Казахстана. По словам Касым-Жомарта Токаева, курс на политическую модернизацию поддержали большинство граждан, а его продолжением станут структурные экономические преобразования. Новый импульс развития получит малый и средний бизнес. Сегодня именно эта отрасль нуждается в поддержке государства.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, депутат областного маслихата

— «Больше всего меня привлекло то, что он уделил внимание проблемам малого и среднего бизнеса. Особенно то, что он дал поручения Правительству и Национальному банку проработать вопрос по быстрому и доступному кредитованию для малого и среднего бизнеса. Не секрет, что доступ к финансовым ресурсам, — это кислород для любого бизнеса. Поэтому, если эти ресурсы станут быстрыми, доступными и равноправными для всех предпринимателей, то это оздоровит экономику Казахстана».

Предложил Президент страны разработать новый Налоговый кодекс. В рамках реформы рассмотрят возможность введения «налога на роскошь». По мнению Евгения Кинцеля, это ещё одна значимая инициатива.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, депутат областного маслихата:

— «Инициатива Президента о введении «налога на роскошь» — это тоже своевременная актуальная инициатива. Поскольку в такой непростой момент, который переживает наша страна и экономика, нам всем, особенно богатым людям, стоит отказаться от роскоши. И большое внимание уделять общим экономическим проблемам».

Претерпел ряд изменений и Бюджетный кодекс. Скоро в документе закрепят предельные нормативы, что позволит прекратить практику неэффективного расходования ресурсов Нацфонда. Но, при этом его трансферты будут использовать исключительно на развитие критической инфраструктуры.

САУЛЕ СУРАГАНОВА, председатель постоянной комиссии областного маслихата по вопросам бюджета, финансов, развития отраслей экономики и охраны окружающей среды:

— «Все озвученные инициативы очень важны для нас. Я, как председатель постоянной комиссии, в данном Послании заинтересовалась изменениями в Бюджетном кодексе.

1,07: В него необходимо внести изменения, потому что произошло много изменений в налоговом законодательстве. У нас программа госзакупок есть. Многие обращаются. Мы ездим на встречи с населением и, конечно же, слышим проблемы».

По словам Президента, такие новшества позволят госорганам переносить неосвоенные средства на следующий год, то есть помогут избавиться от неэффективной практики возврата денег в бюджет.