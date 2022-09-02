Послание Президента РК: женщины выйдут на пенсию в 61 год

Затронул глава государства в своём обращении к народу Казахстана и вопрос минимальной заработной платы. По словам Касым-Жомарта Токаева, в скором времени её уровень повысится до 70-ти тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы почти двух миллионов граждан. Соответственно, изменится и планка пенсионного возраста.

САУЛЕ СУЛЕЙМЕНОВА, председатель Ассоциации деловых женщин по СКО

— «Из года в год Послание становится более реальным, насыщенным и приближённым к населению.

И конечно, в этом Послании для меня важным стало уменьшение пенсионного возраста для женщин. До 2028 года он будет снижен до 61 года. Это очень важно, потому что очень многие женщины были обеспокоены тем, что возрастной потолок был 63 года. Но, будем надеяться, что так будет, и в дальнейшем он снизится».

Поручил Президент разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда, которая будет привлекать к сотрудничеству частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами. Между тем, скорректируют и систему соцобеспечения.



КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— «Мы увеличим период выплат по уходу за ребёнком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности».

Образование — важная составляющая социально-экономического развития государства. До 2025 года в стране создадут 800 тысяч ученических мест, которые будут отвечать всем требованиям. По словам главы государства, строительство новых учебных заведений должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов. Большую работу по этой линии уже проводят в СК.

ОЛЬГА КЛИШИНА, депутат областного маслихата

— «Президент сказал, что нам нужны современные школы, а не те, которые работают в три смены. Поэтому наша область идёт в ногу с Посланием Президента. На сегодня у нас построено за 3 года 4 новые школы. Ещё две школы на 750 мест строятся. Президент сказал, что вузы должны быть конкурентноспособными. В том плане, что должны быть общежития для иногородних студентов».

В СК они появятся уже скоро. Сейчас идёт строительство 3-х общежитий на 1400 мест. Завершают работы и в новом современном лабораторном корпусе местной альма-матер, где студенты могут проводит различные исследования.