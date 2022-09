«Не хватает битума»: дорожные компании рассказали, почему в СКО плохие дороги

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Приступают к ремонту дорог, а битума не хватает. С такой проблемой сталкиваются практически все дорожные компании страны. Наша область — не исключение. ТОО «Петропавл жолдары» ежегодно ремонтирует около тысячи км полотна в СК. За какой участок не взялись бы, обязательно столкнутся с тем, что не хватает одного из главных составляющих асфальта — битума.

Владимир Непочатов, представитель ТОО «Петропавл жолдары»:

— Техника работает, люди готовы работать. Но, нехватка битума приостанавливает работу. Бывают большие простои. Сейчас сезон, нужно вести активное строительство и ремонт. А не хватает битума.

На каждом объекте нам не хватает сырьевого материала.

В разгар ремонтных работ компании требуется около 30 тонн битума. Получают меньше. Потому не укладываются в сроки. И такая проблема возникает у всех дорожников региона.

Алибек Иткаринов, эксперт технического надзора:

— В конце строительного сезона практически все организации сталкиваются с нехваткой битума. По условиям договора подряда материалы должны быть казахстанского производства. У нас Павлодарский НПЗ. Нет возможности там приобрести битум. Они оказываются в непреодолимых условиях.

Дорожники поднимают наболевший вопрос не первый год. Выносили её на уровень профильного министерства и правительства. Проблема достигла республиканского масштаба. Разобраться поручил Президент страны в своём Послании.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— До сих пор наблюдаются перебои с обеспечением битумом. Это нонсенс для крупной нефтедобывающей страны. Правительство должно окончательно решить эту проблему.

Президент отметил, что отдельное внимание нужно уделить качеству строительства автомобильных дорог, в том числе местного значения. Несмотря на огромные бюджетные вливания, эта проблема не сходит с повестки дня, добавил глава государства и напомнил о своём поручении довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%.