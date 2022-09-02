Казахстанские борцы выступят на чемпионате мира по борьбе в Сербии

Спорт

18:28 2 Сентября 2022

Трое североказахстанских спортсменов будут защищать честь Казахстана в столице Сербии. С 10 по 18 сентября в Белграде пройдет чемпионат мира по борьбе. В составе национальной сборной мастер вольной борьбы Нуркожа Кайпанов, он выступит в весовой категории 74 кг. Среди классиков — Амангали Бекболатов в весовой категории 55 кг. Стоит отметить Айдоса Султангали. Борец, представляющий Кызылординскую область, — выпускник спортивной школы Петропавловска. Он будет бороться в весовой категории 60 кг. На предстоящем мировом первенстве разыграют первые путевки на Парижскую Олимпиаду 2024 года.


Диана Салихова

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