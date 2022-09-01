В ВК «Quanish» новые игроки

Присоединились новые игроки в ВК «Quanish». Состав пополнили Наталья Смирнова, ранее выступавшая в карагандинском коллективе, и французская легионерка Майва Орле. Подписали контракт с ними на один сезон. Также в местный клуб пришел сербский тренер Филип Влайчик. Покинула команду одна из сильнейших участниц Карина Денисова. В целом наша сборная начала подготовку к предстоящим соревнованиям с начала августа. Впереди Национальный кубок и чемпионат мира между клубами.

АЗАМАТ ЕСИМОВ, помощник главного тренера ВК «Quanish»:

— «Планы обширны. В этом году мы стремимся только к 1-му месту. Национальный кубок стартует в октябре. А в ноябре мы начнем нашу кампанию в 1-м туре чемпионата страны. Активно готовимся».