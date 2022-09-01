В СКО в 1-й класс пошли 7,5 тысяч детей

Белые бантики на косичках, букет цветов в руках и горящие глаза — дети вновь возвращаются за школьные парты. Сегодня во всех учебных учреждениях праздник — традиционная линейка, посвященная Первому звонку. Чествуют первоклассников, провожают в последний школьный год выпускников. Поздравил их от имени акима города руководитель отдела жилищной инспекции Аслан Ильясов.

АСЛАН ИЛЬЯСОВ, руководитель отдела жилищной инспекции акимата г.Петропавловска:

— Желаю всем крепкого здоровья, хороших знаний, отметок. В этом году более 3 тысяч учеников пойдут в первый класс.

Стефании Козловой только предстоит школьный путь. Сегодня она стоит на линейке вместе со своими уже одноклассниками и признается, очень волнуется.

СТЕФАНИЯ КОЗЛОВА, учащаяся Первой гимназии г. Петропавловска:

— Я рада и очень волнуюсь, потому что столько первоклашек. Просто я не ожидала, что будет так много.

В этом году в гимназии первоклассников и, правда, много. Всего здесь обучаются 960 учеников.

ТАТЬЯНА АНЦИБОР, директор Первой гимназии г.Петропавловска:

— В этом учебном году в школу поступили пять первых классов. Это 129 юных гимназистов. Школа ждет их, педагоги ждут их, ждут просторные классы. Школа готова к новому учебному году.

По традиции звучит первый школьный звонок, объявляющий о начале нового учебного года. В честь праздника новоиспеченные ученики подготовили творческие номера.

В области более 460 школ и 74 тысячи учащихся. Более 7,5 тысяч из них — те, кто впервые переступил порог школы.