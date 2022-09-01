Президент РК выступил с Посланием народу Казахстана

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Пенсионный возраст женщин снизят до 61 года. Об этом объявил Президент страны во время Послания народу Казахстана. Ещё одно новшество пенсионной системы — изменят минимальную и максимальную базовые ставки. Это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию на 27%. Также Президент объявил о росте минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Потребуется скорректировать и систему социального обеспечения. Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности.

Значительный блок выступления Президента был посвящён образованию. Одна из интересных инициатив — все незаконно полученные средства, которые поступают в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Также глава государства предложил отчислять половину ежегодного инвестдохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе «Национальный фонд — детям». Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. +хлопушки

По аплодисментам понятно, эту инициативу ждали давно. По словам главы государства, при достижении совершеннолетия накопленная сумма будет направлена на приобретение жилья и получение образования. Путёвка во взрослую жизнь! Проект запустят 1 января 2024 года.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Ожидаются изменения и по тарифам. Президент сообщил, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопровода. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями и авариями. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», считает Президент. Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа. Следует разработать действенные стимулы для внедрения инноваций, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять определенную долю дохода. Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других.

Отдельно Президент остановился на теме сборов при покупке автомашин. Автомобили из некоторых стран ближнего зарубежья до сих пор остаются вне закона, создавая угрозу общественной безопасности. Необходимо принять меры для перекрытия всех нелегальных каналов впредь. И урегулировать ситуацию с авто, ввезенными до 1 сентября текущего года.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную «очистку».

А что касается дорог, несмотря на огромные бюджетные вливания, эта проблема не сходит с повестки дня, отмечает Президент. До сих пор наблюдаются перебои с обеспечением битумом. Такие случаи были и в СК. Для крупной нефтедобывающей страны — это нонсенс, отметил глава государства.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Системные провалы работы Правительства, постоянно возникающие дефициты то топлива, то сахара приводят к справедливому негодованию граждан. Это следствие неповоротливости, нерешительности кабинета министров, отметил Президент. И добавил, если так будет продолжаться, придется вновь принимать конкретные кадровые решения.