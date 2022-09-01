Послание Президента РК обсудили сотрудники завода им. Кирова

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент

— «Мы сейчас находимся на заводе им. Кирова. Время 11.00 часов. Сотрудники предприятия отлучились от работы и внимательно слушают Послание главы государства».

Началось оно с исполнения государственного гимна, а после к казахстанцам обратился Президент Касым-Жомарт Токаев. Послание большое и информативное, поэтому заводчанам есть, что обсудить. Например, Сабине Балгабаевой понравилась новая методика определения минимальной заработной платы. Такое новшество позволит поэтапно увеличивать её размер.

САБИНА БАЛГАБАЕВА, заместитель главного бухгалтера завода им. Кирова

— Сейчас мы послушали Послание Президента и мне оно очень понравилось. Я рада, что глава государства в скором времени введёт новую методику определения минимальной заработной платы. Оно позволит увеличить уровень средней заработной платы с 60-ти до 70-ти тысяч тенге. Это очень хорошо».

А значит, предстоит перезагрузить и пенсионную систему. Минимальную базовую ставку увеличат до 70% от прожиточного минимума, а максимальную — до 120%. Снизится планка пенсионного возраста для женщин. Если раньше она была на уровне 63-х лет, то теперь уйти на заслуженный отдых можно в 61 год. Особое внимание — будущему Казахстана — детям. В скором времени в стране запустят программу «Нацфонд — детям». Она больше всего запомнилась Александру Криволапову.

АЛЕКСАНДР КРИВОЛАПОВ, начальник производства завода им. Кирова

— «Много положительных моментов для простых людей и нашего Казахстана. Надеемся на дальнейшее развитие. Самое интересное для меня это то, что для будущего детей теперь будет возможность копить. Это, в первую очередь, квартиры. Когда человек заканчивается учиться, он остается без ничего. А тут есть дальнейшие действия от государства».

Другими словами, каждая семья сможет получить всестороннюю поддержку от государства. По словам Касым-Жомарта Токаева, фонд обретёт статус национального и будет служить исключительно интересам народа.