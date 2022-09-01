Открытие новых медицинских центров планируется в Казахстане

Предложения, озвученные главой государства, поддерживают работники сферы здоравоохранения. Её ожидают много изменений.

МЕНСУЛУ КОШЕКОВА, руководитель отдела контроля качества медицинской помощи областной многопрофильной больницы:

— Меня очень радует, в первую очередь, следующее: у нас нехватка узких специалистов. Обучение проводится сейчас в резидентуре. Планируется государством увеичение на 70% обучение резидентов. Я думаю, что кадры узких специалистов в нашей республике и в северном регионе намного улучшатся.

Особое внимание ежегодно уделяется первичной медико-санитарной помощи. Этот год не стал исключением. Планируют открытие в межрайонных и районных больницах дополнительных отделений.

МЕНСУЛУ КОШЕКОВА, руководитель отдела контроля качества медицинской помощи областной многопрофильной больницы: :

— Это инсультные центры, потому что это очень важно на сегодня. Будут открываться реабилитационные центры, реанимационные центры и центры восстановительного лечения. Я думаю, это улучшит первую помощь сельскому населению.

В ковидное и постковидное время актуальной остается телемедицина. C этого года эту сферу планируют развивать.

МЕНСУЛУ КОШЕКОВА, руководитель отдела контроля качества медицинской помощи областной многопрофильной больницы:

— Телемедицина — когда отдаленно проводятся консультации узкими специалистами республиканского профиля, районного, городского. То есть, это позволяет осуществить во время работы на «удаленке», своевременно проконсультировать пациентов.

Сейчас телемедицина используется во врачебной практике. И её возможности будут увеличиваться.