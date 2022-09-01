МТРК — 24 года!

День рождения МТРК! Сегодня нашему телеканалу исполняется 24 года. Каждый день, в выходные и праздники мы работаем для наших зрителей. В огромном потоке новостей выбираем самое нужное и интересное. Достоверно и просто рассказываем о важном и порой сложном. 24-ый год МТРК запомнился переходом на новый формат. Мы отказались от привычной подачи новостей в пользу мобильного и современного формата. Наши новости и программы вы можете смотреть как на большом экране, так и с телефона. Мы есть во всех социальных сетях. Там, а ещё на ютубе доступны материалы, которые ещё не вышли в эфир. Смотрите МТРК — будьте всегда в курсе событий.