МТРК — 24 года!

Новости МТРК

18:05 1 Сентября 2022

 

День рождения МТРК! Сегодня нашему телеканалу исполняется 24 года. Каждый день, в выходные и праздники мы работаем для наших зрителей. В огромном потоке новостей выбираем самое нужное и интересное. Достоверно и просто рассказываем о важном и порой сложном. 24-ый год МТРК запомнился переходом на новый формат. Мы отказались от привычной подачи новостей в пользу мобильного и современного формата. Наши новости и программы вы можете смотреть как на большом экране, так и с телефона. Мы есть во всех социальных сетях. Там, а ещё на ютубе доступны материалы, которые ещё не вышли в эфир. Смотрите МТРК — будьте всегда в курсе событий.


Айгерим Хамзина

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