Мнения североказахстанцев о Послании Президента РК

«Несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего». Такую характеристику дал Президент страны в своём Послании. По словам Касым-Жомарта Токаева, хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг.

Президент сообщил, что со следующего года в стране начнут реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельчан.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

— Большая часть наших жителей живёт в сёлах. Благодаря тому, что будут построены новые ФАПы, медпункты, возможно, будет оснащение транспортом, мы повышаем уровень оказания помощи людям на селе. Не всегда, учитывая расстояния и северный регион, сельские жители могут получить помощь в городе.

За 2 года в стране построят и полностью оснастят медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Доступ к первичной медпомощи получат больше миллиона человек. Это отличная новость, говорят медики. Как и снижение пенсионного возраста для женщин. Елена Семидоцких рассказывает, когда она в составе национальной комиссии посещала предприятия и организации, первый вопрос был от женщин. Касался он пенсионного возраста. 63 года — очень много.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК:

— Многие просили, чтобы пенсионный возраст был снижен. Это по здоровью сложно. Представьте, медсестру в 63 года, которая ставит уколы. Какие усилия нужно прилагать. Работая на станках, тоже должна быть техника, концентрация. И наши женщины должны уделить внимание и внукам. У нас другая жизнь, она отличается от европейской.

Одна из инициатив, которую поддерживают североказахстанские общественники, — ограничение мандата. Глава государства предложил уставить президентский мандат до одного срока продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

РУСТЕМ АРМАНОВ, председатель общественного студенческого объединения «За будущее Казахстана»:

— Президент не продлевает свои полномочия. Главное, что было в Послании, я думаю, мы увидим на внеочередных выборах. Потому что то, что было сказано сейчас, уже тезисно звучало раньше. А вот основные социальные «плюшки» для населения будут сказаны во время предвыборной компании Президента.

Глава государства предложил осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы. А Наталье Целуйко, как педагогу, интересен был блок выступления про образование, именно гранты. Государство планирует выделять их в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей. Исходя из этого, размер гранта составит от 30 до 100%.

НАТАЛЬЯ ЦЕЛУЙКО, учитель истории IT школы-лицея им. М.Жумабаева:

— Будут строиться общежития с участием ГЧП для студентов. Эту работу нужно было начать давно. Радует, что обучение должно вестись на двух языках: на казахском и русском. Будет увеличено количество грантов для студентов медицинских специальностей, а также будет льготное кредитование в системе образования.

Ставка составит 2-3% годовых.