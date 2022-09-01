День знаний отмечают в ГТК

Новый учебный год отмечают и студенты. На площади Карасай и Агынтай батырам собрались учащиеся ГТК и школы им.Сергия Радонежского. Открыли праздничную линейку исполнением национального танца.

Празднуют сегодня не только День знаний, а также посвящение в студенты. Студенты подготовили яркую развлекательную программу.

РОМАН КАЙЗЕР, студент ГТК:

Сегодня наше руководство устроило праздник. Различные номера, сцены. Мы им очень благодарны, что они радуют 1 и 2 курсы, устраивают для нас веселые мероприятия. Есть как и в самом колледже, так и в общажитии различные меропрития. Нас учат танцевать, петь, ставить разные сценки. Учат всему.

Вместе на одной линейке школьники и студенты неспроста. В планах у учебных учреждений — объединение.

РУСЛАН АБИШЕВ, заместитель директора по учебной работе ГТК:

— Праздничное мероприятие, посвященное 1 сентября. Недаром оно проходит всегда на фоне памятника Карасай и Агынтай батырам. Это некий фундамент патриотизма. Сегодня здесь собрались колледж и школа. В будущем планируем стать одним комплексом.

В этом году на 1 курс в колледж поступили 225 человек. По сравнению с прошлым годом, количество поступающих увеличилось.

АРСЕНИЙ КЕЛЬБРАНТ, студент ГТК:

— Я поступил в ГТК на специальность «Техник по информационной безопасности». До этого учился в гимназии БЭСТ. Окончил 9 классов на отлично. Получил красный аттестат. Я выбрал эту специальность, потому что она актуальна в настоящее время.

После праздничного мероприятия для студентов и школьников провели классные часы.