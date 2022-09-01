Более 30 человек погибли в огне с начала года

С начала года в СК произошло более 440 пожаров. В огне погибли 33 человека. По словам ЧС-ников, большая часть возгораний, это 76%, приходится на частный сектор. Материальный ущерб составил 325 миллионов тенге. По сравнению с прошлым годом, это на 73% больше.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— «Травмы различной степени тяжести у нас получили 12 человек. 14 человек отравились угарным газом. Из них 4 — дети. Летальных исходов отравления в этом году не зафиксировано. Исходя из основных причин, у нас есть нарушения эксплуатации электрооборудования электросетей, печи и неосторожное обращение с огнём».

Большую работу спасатели проводят по линии профилактики. С 15 августа в регионе проводят месячник пожарной безопасности. В рамках него ЧС-ники проверили более 2-х тысяч жилых домов, где выявили 650 нарушений.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО

— «Ещё раз хотелось бы обратиться к жильцам и владельцам жилых домов, которые используют печи отопления на твёрдом топливе. Ещё есть время осмотреть свои печи, проверить их на исправность, то есть, на герметичность дымоходов, на исправность всех запорных устройств, на наличие притопочного листа. Также до начала отопительного сезона произвести чистку дымоходов».

Что касается лесных пожаров, то в области с начала года зарегистрировали 29 случаев. Это на 12% меньше, чем в 2021-м. 8 возгораний зафиксировали в районе М. Жумабаева.