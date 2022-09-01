12 единиц огнестрельного оружия изъяли полицейские за 4 дня

«Нашёл при сборе металлолома или под полом во время ремонта». Такие объяснения дают обычно североказахстанцы, у которых изымают незарегистрированное оружие. С 25 по 28 августа на территории области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Қару». Его цель — снизить риск вооружённой преступности. За это время изъято 45 патронов и 12 единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия, из них — 7 гладкоствольного, 2 травматического, по 1 единице нарезного и газового, а также 1 револьвер. Всё изъятое направлено на экспертизу, незаконные владельцы привлечены к ответственности. Полицейские призывают жителей области не рисковать и сдавать опасные предметы. Работа по выявлению фактов незаконного хранения продолжится на постоянной основе.