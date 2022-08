YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Будущие служители Фемиды. В Северо-Казахстанском областном суде прошло заседание, где рассмотрели кандидатуры в судьи. На начальном этапе поступила 21 заявка. Теперь общественный совет суда будет рассматривать кандидатуры. Изучат их характеристику, биографию и, конечно, лично пообщаются с претендентами.

КАЗЫКЕН ДОСАНОВ, судья в отставке суда СКО:

— Мы даём оценку морально-нравственным качествам кандидатов в судьи. Если человек имеет штраф или административное нарушение, такие люди не проходят. Этот кандидат будет рассматривать уголовно-гражданские, экономические дела. Человек должен быть порядочный, честный, чтобы за его спиной не было отрицательных качеств.

Азамат Окишев — один из кандидатов в судьи. За плечами 32-летнего североказахстанца служба в полиции и прокуратуре. Начинал с должности дознавателя в правоохранительных органах. Год за годом шёл к своей мечте — стать справедливым судьёй. Считает, что для этого обладает всеми качествами.

АЗАМАТ ОКИШЕВ, кандидат в судьи:

— Должен уметь выслушать людей, принять законное и справедливое решение. Обладать морально-нравственными качествами, такими как беспристрастность. Не должен поддаваться жалости, быть всегда в трезвом уме. Разумно подходить к каждому делу.

Общественный совет принял решение, что заявки всех претендентов будут одобрены. Но это не значит, что кандидаты теперь станут судьями. Впереди несколько этапов отбора.