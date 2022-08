400 тысяч квадратных метров жилья сдадут в СКО в этом году

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Кирпич, ламинированная фанера, металлоконструкции и сухие строительные смеси. На форуме стройкомпаний СКО представила продукцию собственного производства. И этим перечнем регион не ограничится. На подходе открытие новых производств.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это электрощитовое оборудование, завод по производству ДСП и лёгкие стальные тонкостенные конструкции. В регионе производятся сухие строительные смеси ТОО

«Mix Universal». Мощность завода 13 тысяч тонн готовой продукции в год. До конца текущего года планируется запуск завода по производству автоклавных газоблоков и плит. ТОО «Альфа-Север» завершает строительство завода по выпуску железобетонных изделий.

Также в планах увеличить мощность имеющегося кирпичного завода либо начать строительство ещё одного, чтобы обеспечить застройщиков недорогим материалом. Вкладывать в строительство жилья выгодно, отмечает председатель профильного союза. С каждым годом спрос на квартиры и дома растёт.

ТАЛГАТ ЕРГАЛИЕВ, председатель союза строителей Казахстана:

— Мы посчитали, что в ближайшие 7-8 лет количество нуждающихся в жилье увеличится до 10 млн человек. 500 тысяч человек в МИО стоят в очереди. 1 млн в «Отбасы банке». 1,5 млн человек — кандасы. На 3 млн человек увеличится за счёт демографии.

Ощущается нехватка жилья и в Петропавловске. Потому и провели это форум, на который пригласили стройкомпании со всей страны. В прошлом году сдали почти 350 тысяч квадратных метров жилья, 65% из которых — в Петропавловске. Но нужно ещё больше.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Сегодня в очереди на получение жилья стоят более 20 тысяч граждан, из которых 15 тысяч проживают в городе. По данным «Отбасы банка», количество вкладчиков по области превышает 51 тысячу человек. 01.35 Средняя стоимость жилья по городу за кв. метр составляет 317,5 тыс. тенге, это на 14% больше показателя прошлого года.

Интересовали застройщиков перспективные микрорайоны Петропавловска. Среди них географический центр города — Копай. Там планируют построить 27 многоэтажных жилых домов, школу на 1200 мест, детский сад и поликлинику. Сейчас за счет бюджета в «Копае» возводят 9 многоэтажек на 650 квартир. Планируют построить еще 18 домов по программе реновации. То есть их построят на месте ветхих и аварийных домов. По подсчётам экспертов, на месте 30 частных домов появляются более 300 благоустроенных квартир.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За 3 года снесено более 1 700 ветхих и аварийных домов. Свыше тысячи семей улучшили свои жилищные условия. В текущем году запланирован снос порядка 117 домов. Более половины уже снесено. Стремительно развивается коммерческое строительство. Если в том же 2017 году на частные инвестиции было построено 3 дома, то уже в 2021 году строилось 23 коммерческих дома.

Продолжается строительство 22 бюджетных домов. Дополнительно начнётся строительство еще 11 кредитных многоэтажек. Застройщиков на форму заинтересовали микрорайоны «Жас Оркен» и «Береке», по улице Уалиханова и «Копай». Аким области отметил, местные власти помогут с благоустройством. Обеспечат новые дома парковками, освещением, дорогой и скверами. В текущем году в СК построят свыше 400 тысяч квадратных метров.