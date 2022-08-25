18 тысяч североказахстанцев трудоустроили с начала года

Новости МТРК

13:59 25 Августа 2022

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Заместитель Премьер-министра страны Ералы Тугжанов во время рабочего визита в СКО провел совещание по вопросам переселения граждан и повышения уровня доходов населения. В этом году по стране создадут 440 тысяч новых рабочих мест. На 75% эту задачу уже выполнили. Наш регион также активно участвует в реализации этого плана. С начала года создано 11 тысяч новых рабочих мест, в целом, ожидается 13 тысяч. Трудоустроено более 18 тысяч североказахстанцев, 72% из них получили постоянную работу. По этому показателю область лидирует. Занятость молодежи осуществляется в рамках проектов «Первое рабочее место», «Молодежная практика» и «Контракт поколений». На сегодня в регионе трудоустроено более 3,5 тысяч молодых людей. До конца года охватят свыше 6 тысяч человек. Вице-премьер отметил, что показатели области в других отраслях также неплохие.


Анна Потеряева

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