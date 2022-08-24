Возможен ли в Казахстане дефицит риса?

Новости МТРК

14:23 24 Августа 2022

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Может ли быть дефицит риса в Казахстане в этом году? По информации министерства сельского хозяйства, в настоящее время в стране имеется почти 28, 5 тысяч тонн этого продукта. Ежемесячная потребность составляет 7,9 тыс тонн. В то же время следует отметить, что к октябрю ожидается сбор в республике около 500 тысяч тонн продукции. Это позволит получить около 250 тысяч тонн рисового зерна. Такого объема вполне достаточно для покрытия внутренних нужд и экспорта. По данным Национального бюро статистики и Комитета государственных доходов, за 6 месяцев текущего года в Казахстане реализовано 49,5 тысячи тонн риса на сумму более 22 миллионов долларов. Нашими основными партнерами являются Россия, Таджикистан, Украина и Азербайджан.


Диас Усен

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