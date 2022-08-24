В СКО прибыл заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Этой осенью сюда привезут куриные яйца из Турции. На собственном инкубаторе выведут первое поголовье. Развитие птицефабрики разделили на два этапа. Первый год будут производить 5 тысяч тонн мяса бройлера. А через год вдвое больше.

БЕРИК АКМУРЗАЕВ, директор ТОО «Северный бройлер», Аккайынский район::

— Процентов на 80 мы закроем местный рынок. При увеличении мы будем ещё поставлять в другие регионы. Планируемое количество рабочих мест на 1 этапе — 170 человек. На 2-ом этапе — до 350 человек. Здесь замкнутый цикл производства. От инкубационного яйца до собственного вывода и посадки. Всё оборудование по последнему слову технику, инновационное, ведущих европейских компаний.

К строительству приступили в марте прошлого года. Сейчас готовы 6 баз, на подходе убойный цех и комбикормовый завод. Птицефабрика обошлась в 7,6 млрд тенге. Помогли субсидии от государства. А предприятие взамен обязуется помогать сельчанам из Аралагаша развивать личное подсобное хозяйство. В селе проживает 400 человек.

ЕРАЛЫ ТУГЖАНОВ, заместитель Премьер-министра РК:

— Вы через эту схему встречного обязательства должны оказать реальную помощь развитию ЛПХ. Я думаю, Вы будёте в этом заинтересованы. У вас кормовая база готова. Главная проблема везде — это кормовая база. Но, если она готова, почему бы не поддержать ЛПХ.

И это касается не только данной птицефабрики. Предприятия не должны быть сами по себе, в их силах помочь сельчанам жить лучше.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вокруг крупных предприятий, которым помогает государство, предприятие будет брать на себя обязательство по развитию ЛПХ в сёлах, где они базируются.

Этот подход нужно внедрять по всей стране, отметил Ералы Тугжанов. О поддержке сельчан он говорил и с жителями села Астраханки. Там он встретился с переселенцами. Фатима Набиева с дочерью переехала из Мангыстауской области на север страны. Говорит, настолько понравилось, что теперь советует своим родственникам и друзьям последовать её примеру.

ФАТИМА НАБИЕВА, жительница с.Смирново, Аккайынский район:

— Мы переехали из-за здоровья моей дочери. Нужно было сменить климат. Конечно, волновались, как мы будем на новом месте в другом конце страны. Но нас так тепло встретили, помогли, дали жильё и работу. Что ещё нужно на селе? Дочь учится в школе, я работаю врачом общей практики. Здесь как раз была нехватка медиков. У нас дружелюбные жители и хороший климат. Приезжайте!

В Астраханку переехало 7 семей из трудоизбыточных регионов. Для них здесь подготовили новые дома. Проблем при переезде и адаптации не возникло, рассказывают переселенцы. Все трудоустроены, завели скот либо разбили огород, и гордо называют себя северянами.

ЕРАЛЫ ТУГЖАНОВ, заместитель Премьер-министра РК:

— В таких областях как Мангыстауская, Туркестанская, Кызылординская наблюдается рост жителей, там высокая плотность населения. Из-за этого нехватка жилья и трудно найти работу. А на севере страны, наоборот, нехватка рабочих рук. Не надо бояться, приезжайте и работайте. Государство обеспечит и деньгами на переезд, и жильём. Работу тоже найдём.

Среди тех, кто сменил место жительства, и Диана Сапиева. С мужем и тремя детьми переехали из столицы в село Полтавку.

ДИАНА САПИЕВА, жительница с.Полтавки, Аккайынский район:

— Был большой акцент на жильё, потому что в столице работа и зарплата есть, но с жильём туговато. Решили попробовать пожить в селе. Однокомнатная стоила 120-130 тысяч тенге. С 3 детьми было нелегко. А здесь дом большой.

Работать Диана Сапиева будет в школе учителем начальных классов. Здесь же станут учиться дети, а младший пойдёт в новый детский сад. Его за свой счёт построило местное ТОО. Вложило 340 млн тенге. Кроме того, хозяйство поддерживает сельчан и помогает им развивать личное подсобное хозяйство, заниматься животноводством. Это хороший пример для других, отметил вице-премьер.

ЕРАЛЫ ТУГЖАНОВ, заместитель Премьер-министра РК:

— Полтавка — село с крупным животноводческим хозяйством тоже через механизм встречного обязательства оказывает помощь не только по трудоустройству, но развитию ЛПС. В перспективе ЛПХ должно стать реальным источником дохода. Полтавское село обеспечивает уже га земли.

Во многом благодаря аграрию развивается село Полтавка. Здесь остановился отток населения и начался прирост. Сейчас проживает 870 человек. А в новый детский сад пойдут 30 детей. Раньше в мини-центре было не больше 20.