Две дымовые трубы и 11 котлов ТЭЦ-2 будут функционировать в новом отопительном сезоне

Олег Перфилов, генеральный директор АО «Севказэнерго»

— Во второй половине сентября под ноль. Никоим образом она сегодня не влияет на отопительный сезон. Один нюанс — нам ее нужно разрушить, чтобы газоходы первого котла провести на вторую дымовую трубу.

Сейчас наверху работают 7 человек подрядной организации из Усть-Каменогорска. Разрушают по метру в сутки. Осталось 60 м. При отметке в 30 м в ход пойдет спецтехника. Далее на месте двух снесенных начнут строить большую трубу. Ориентировочная сумма — 4 млрд тенге.

Олег Перфилов, генеральный директор АО «Севказэнерго»

— Наша компания в Павлодаре сейчас строит, там работают около 60 человек круглосуточно. Задача за зиму — построить фундамент, чтобы где-то с апреля начать возводить дымовую трубу новую.

На вопрос, возможно ли за такие короткие сроки всё исправить, Олег Перфилов ответил следующее.

Олег Перфилов, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— Я не вижу технологических вопросов, которые невозможно решить при наличии людей и денег.

-А люди и деньги есть?

-Есть.

-Сколько людей?

-Людей сейчас порядка 500 человек работают. Это привлеченные подрядчики. Петропавловск, Нур-Султан, Алматы, Караганда.

Хотя дефицит специалистов на предприятии всё же имеется — это порядка 140 человек или 20%. Нужны машинисты, начальники смен, обслуживающий персонал. Длится такая нехватка кадров лет 5-7. Средняя зарплата производственного персонала составляет 244 тысячи тенге. По поводу отопления в квартирах уверяют, что жителям беспокоиться не стоит. Будут работать зимой 11 котлов. К концу августа необходимую нагрузку обеспечат уже 5 котлов.