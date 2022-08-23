Мажилисмен Юрий Ли провёл встречу с членами АНК

В поисках «лёгких» денег теряют все сбережения и имущество. Речь о финансовых пирамидах, точнее об обманутых вкладчиках. О том, как в высоких кабинетах борются с аферистами, рассказывает сегодня мажилисмен Юрий Ли.

ЮРИЙ ЛИ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— В прошлом году был инициирован проект закона о профилактике финансовых пирамид и введению уголовной ответственности за их рекламу. По республике есть кейсы, когда по 17-20 тысяч граждан одномоментно попадают в пирамиды и теряют свои сбережения. Мы инициировали данный законопроект в этом году. Обе палаты он прошёл в 1-ом полугодии. Президент его подписал. В ближайшее время он вступит в силу. В СНГ Казахстан один из первых будет, кто введёт уголовную ответственность за рекламу финпирамид.

А пока депутаты расставляют законодательные «ловушки» для аферистов, на местах могут только бороться информационно. Подключают волонтёров всех возрастов и активистов. Просят список финансовых пирамид.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, заместитель председателя СКОФ АНК:

— Есть ряд организаций, которые работают и в республике, и в области, чтобы мы смогли их распространить среди наших активистов. У нас есть «Золотой возраст», там более 200 человек. Спасибо за вашу проделанную работу. Она эффект имеет. Но нам бы хотелось донести до наших активистов.

Запретить онлайн-кредиты, предлагают члены местной ассамблеи. Это, по их мнению, вырвет интернет-мошенничество на корню. И такой вариант рассматривали в Мажилисе. Только вот по прогнозу экспертов, запрет онлайн-кредитов приведёт только к развитию теневой экономики. Пока что можно запретить онлайн — оформление сим-карт. Это поможет в борьбе с интернет-аферистами.

ЮРИЙ ЛИ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Это всё касается информационной безопасности, защиты персональных данных. Соответствующий законопроект зайдёт в Мажилис. Моя личная позиция — это личное присутствие при оформлении сим-карты. Как это делается практически во всех развитых странах.

Обсудили на встрече высокую инфляцию и цены, за которыми не успевает практические ни одна зарплата в стране. Ситуация с сахаром и подсолнечным маслом не меняется, сколько не говорили об этом депутаты и чиновники. А на пороге учебного года для казахстанцев остро встал вопрос с канцтоварами.

ГУЛБАХША МУСАБАЕВА, председатель казахского культурно-просветительского центра «Urpaq»:

— 250 тенге — просто стирательная резинка. И что я поняла? Наша страна, которой уже 30 лет, ни один канцтовар, начиная с карандаша и бумаги, ничего не производит. Давайте будем работать именно в конкретном направлении.

Депутат Юрий Ли со сказанным согласен. Более того, он и сам выразил недовольство ситуацией. И добавил, что критика в этом вопросе уместна. Члены ассамблеи отметили, за последние полгода, прошедшие под эгидой «Жаңа Қазақстан», изменений жители не почувствовали. Собравшиеся ждут конкретных действий. Слов за последние полгода и так было много.