За последнюю неделю произошло 3 ДТП с участием животных

Новости МТРК

17:45 23 Августа 2022

20 августа на территории Аккайынского района сразу два автомобиля получили повреждения при столкновении с косулей. Около 10:00 ч. возле с. Астраханки животное неожиданно появилось на проезжей части перед автомобилем «Hyundai Tucson». Ударом косулю отбросило на встречную полосу, где в него врезалась «Audi 100». Животное погибло. Люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения. На том же участке, 15 августа произошёл аналогичный случай. Тогда парнокопытное погибло под колёсами автомашины жителя столицы. К счастью, водитель также не пострадал. Полицейские просят автомобилистов быть особенно внимательными в тех местах, где лес подходит близко к проезжей части и обращать внимание на дорожные знаки. Для снижения скорости и предупреждения водителей на опасных участках предусмотрены макеты животных, полицейских машин и детей.


Анастасия Кузнецова

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