Рюкзаки для первоклассников

Новости МТРК

17:58 23 Августа 2022

К республиканской акции «Дорога в школу» подключились работники ТОО «Радуга». Подготовили рюкзаки с канцелярией для 10 первоклашек Петропавловска. Среди тех, кто впервые сядет за парту, Виктория Семёнова. Рюкзак девочке понравился, говорит, это её любимый цвет. Обрадовалась Вика и карандашам с красками. Очень любит рисовать. И хочет поскорее пойти в школу, рассказывает мама первоклассницы.

ОЛЬГА СЕМЁНОВА, жительница г.Петропавловска:
—  У меня двое детей, младшая идёт в 1-ый класс. Очень приятно, что нам выделяют такие подарки. Небольшая, но поддержка для нас. Я — мать-одиночка. Для нас это помощь, потому что цены сейчас высокие. Двоих детей очень тяжёло в школу собрать одной. Мы говорим «спасибо» от нашей семьи.

Цены действительно очень выросли. В прошлом году ТОО «Радуга» за такой же набор канцелярии и рюкзак потратило по 10 тысяч тенге на школьника. В этом году вышло на 5 тысяч тенге больше. Также на предприятии подготовили продуктовые наборы и сладкие презенты. Вся продукция собственного изготовления. Ежегодно ТОО «Радуга» помогает родителям собрать детей к школе.

АЗАТ ЖУМАГУЛ, менеджер по развитию и продвижению отечественного производства ТОО «Радуга»:
—  По линии партии «Аманат» присылают письма в рамках акции «Дорога в школу». Когда в семье 4-5 детей, объективно сложно обуть, одеть ребёнка в школу. Мы звоним и интересуемся, что нужно.
Денежно никому не даёт, приобретаем сертификаты в магазин одежды либо на канцтовары.

Кроме того, поступают заявки от отдела образования. И своим работникам ТОО «Радуга» тоже готовит рюкзаки для первоклассников.


Айгерим Хамзина

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