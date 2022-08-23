На заброшенные многоэтажки жалуются жители с.Саумалколя

Новости МТРК

17:56 23 Августа 2022

Водоснабжение, ремонт дорог, трудоустройство, жильё и поддержка бизнеса. С такими проблемами обратились жители Айыртауского района к представителям республиканской мобильной общественной приемной партии «AMANAT». Возможностью задать свой вопрос воспользовались 18 человек.

Один из наболевших вопросов жителей райцентра — заброшенные дома, простаивающие уже 30 лет. Собственники площадей живут заграницей, поэтому изъять пустующие квартиры в коммунальную собственность противозаконно. Вопрос требует помощи мажилисменов и министерства, отметила заведующая республиканской общественной приемной Алия Садырбаева. Всего партийцы организовали приёмы граждан в 131 сельском округе, где приняли около тысячи человек. Четверть вопросов решили на месте.


Айгерим Хамзина

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