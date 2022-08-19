Полицейские проводят трёхдневный рейд по обеспечению безопасности дорожного движения

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied Стартовал трехдневный рейд по обеспечению безопасности дорожного движения. Только за один час одним экипажем патрульной полиции в пригороде Петропавловска было выявлено сразу несколько нарушений ПДД. Отсутствие карты технического осмотра, превышение скоростного режима — это не самые грубые нарушения, однако и они могут спровоцировать аварии с тяжелыми последствиями. Водителей-нарушителей привлекли к административной ответственности, с ними провели профилактические беседы. Руслан Сулейменов — старший инспектор службы батальона патрульной полиции ДП СКО

— Сегодня у нас были составлены административные протоколы водителю по статье 590 ч. 9 за отсутствие техосмотра. После чего были составлены два административных протокола за превышение установленной скорости. С начала года полицейские выявили более 40 тысяч различных нарушений ПДД, почти 17, 5 тыс из них — грубые. За управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии задержали 655 водителей, 174 лишенных права управления транспортными средствами. Полицейские отмечают, что количество составленных протоколов — это не самоцель, главная задача — это обеспечение безопасности участников дорожного движения. Айдын Байматов — начальник УМПС ДП СКО

— По инициативе МВД в целях активизации профилактики ДТП на территории нашей области с 19 по 21 августа проводится республиканское рейдовое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности дорожного движения и выявление фактов грубых нарушений ПДД. На период проведения мероприятия увеличена плотность нарядов на загородных автодорогах и в областном центре. Стражи правопорядка призывают участников дорожного движения строго соблюдать все правила. Это касается пешеходов, любителей электросамокатов, мото и велотранспорта. Особенно это актуально накануне нового учебного года в учреждениях образования. Дорога не прощает даже мелких ошибок. За семь месяцев этого года на территории области зарегистрировано 184 ДТП, в результате которых 24 человека погибли и 277 получили ранения.



Анна Потеряева