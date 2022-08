Полицейские проводят трёхдневный рейд по обеспечению безопасности дорожного движения

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Стартовал трехдневный рейд по обеспечению безопасности дорожного движения. Только за один час одним экипажем патрульной полиции в пригороде Петропавловска было выявлено сразу несколько нарушений ПДД. Отсутствие карты технического осмотра, превышение скоростного режима — это не самые грубые нарушения, однако и они могут спровоцировать аварии с тяжелыми последствиями. Водителей-нарушителей привлекли к административной ответственности, с ними провели профилактические беседы.

Руслан Сулейменов — старший инспектор службы батальона патрульной полиции ДП СКО