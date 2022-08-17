Эпидобстановку и подготовку к учебному году обсудили в акимате СКО

417 североказахстанцев сейчас получают лечение от коронавируса. 62 человека находятся в инфекционных стационарах. Это в 1,5 раза больше, чем в начале августа. Число заболевших коронавирусом стало расти с 10 июля по всей стране, в том числе и в СК.

КУМАР КУСЕМИСОВ, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— Ежедневно растёт количество амбулаторных больных и госпитализированных пациентов. За прошедшие 2 недели занятость коек возросла с 40 человек до 62. На сегодня занятость инфекционных стационаров составляет 49%. Развёрнуто 127 коек инфекционных.

3 человека находятся в реанимации. Количество коек в стационарах постепенно сокращали, потому что с 4 марта наша область находится в «зелёной» зоне. Но сейчас регион практически на границе с «жёлтой» зоной. Медучреждения в режиме готовности.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Необходимо продолжать работу по иммунизации населения. Полным курсом охвачено 86% населения. Ревакцинацию прошли 70% от подлежащего. Проанализируйте, управление здравоохранения, работу районов с соответствующими предложениями.

Отмечается в регионе и рост других болезней. По 26 инфекционным и паразитарным заболеваниям ухудшилась эпидситуация.

ТАТЬЯНА ГОРЛОВА, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В том числе КВИ на 45%, скарлатиной — в 13 раз, ветряной оспой — в 3 раза, энтеробиоз — на 37%, туберкулёзом — на 35,4%, гриппом — на 27 случаев.

При этом в некоторых районах не всем пациентам проведена вакцинация в роддоме против туберкулёза. Здесь встаёт вопрос компетентности главврачей. Кумар Аксакалов привёт пример больницы в Уалихановском районе, в котором были слабые показатели работы, пока не сменили руководство.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы видим, что не меняется ситуация в Кызылжарском районе, им. Г.Мусрепова. Нужно смотреть на предмет способности управлять этим вопросом. Как было 1,5 года назад, так и сейчас в «хвосте» всей это большой и нужной работы. Поручаю провести анализ по тем районам.

Обсудили на заседании и подготовку к предстоящему учебному году. За лето в регионе капитально отремонтировали 26 школ. На это выделили почти 2,5 млрд тенге.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Таким образом, у нас к 1 сентября этого года будут капитально отремонтированы 70% наших школ. Помимо ремонта проводится строительство новых школ. В прошлом году открыли на 900 мест в Петропавловске, снизили нагрузку на школы, находящиеся в центре города. Ведётся проектирование на строительство коррекционной школы на 300 мест со спальным корпусом в Петропавловске.

Идёт строительство школ в городе Тайынше и селе Вишнёвке. Все учебные заведения к 1 сентября будут готовы встречать детей, отмечает руководитель управления образования.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:.

— В 2022 году на приобретение и доставку учебников выделено 930 млн тенге. На закуп учебников с издательствами заключено 180 договоров в количестве 4,5 тысяч экземпляров. Отгружено более 33% учебников. До 25 августа планируем, что учебники придут в область.

А семьям из социально уязвимой категории помогут с покупкой канцтоваров и школьной формы. Из фонда всеобуча выделили 1,2 млрд тенге для 9 тысяч североказахстанских школьников. Впервые детям не будут закупать одежду и канцелярию. Были жалобы, что не устраивает качество или не подходит размер. В этом году на счёт каждого нуждающегося упадёт 37 тысяч тенге.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:.

— Мы провели предварительные встречи со всеми производителями школьной формы в нашем регионе. Средняя стоимость школьной формы составляет 17 тысяч тенге. Мы договорились о том, что цены не будут расти на школьную форму. Будут оставаться в пределах 17-18 тысяч тенге.

Кумар Аксакалов поручил акимам районов и города Петропавловска следить за ценами на школьную форму и принадлежности. Не исключено, что недобросовестные предприниматели и торговцы могут завышать цены и создать ажиотаж. Такое нужно сразу пресекать, поручил аким области.