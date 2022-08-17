В общежитиях Kozybayev University готовятся принимать студентов

Активисты молодежного крыла областного филиала партии «АMANAT» мониторят подготовку общежитий вуза и колледжей к новому учебному году. В Kozybayev University к началу сентября ожидают 1100 студентов. На данный момент именно столько человек подали заявки на заселение. Мониторинговая группа посетила первое общежитие. Летом, как правило, в здании проводили текущий ремонт

АКМАРАЛ ТУРГАЛЕЕВА — член Правления по воспитательным, социальным вопросам и взаимодействию с работодателями Kozybayev University:

— В этом году какие изменения были в общежитиях? У нас везде в целях безопасности установили систему СКУД, то есть турникеты поставили. Все студенты будут заходить по карточкам, это исключает, что кто — то из чужих может зайти в общежитие. Также производится текущий ремонт, в процессе у нас замена душевых кабинок — это первое, второе — замена оконных блоков. Также капитальная замена блоков во втором общежитии, в десятом общежитии идет ремонт, закупили новую мебель.

Мониторинговая группа побывала в комнатах. Рассчитаны они на двух и более человек. Кровати, тумбочки, столы — все в хорошем состоянии. На всех этажах есть Wi-Fi, предусмотрена система пожарного оповещения. В целом, здесь готовы принимать студентов.

БИРЖАН ХУДАЙБЕРГЕНОВ — председатель СКОФ МК «Жастар Рухы»:

— С середины августа по всему Казахстану молодежное крыло партии «АMANAT», » Жастар Рухы» начало мониторинговые работы по проверке общежитий, по готовности общежитий к новому учебному году. Наша данная работа является уже ежегодной, в год мы два раза проверяем общежития университета и колледжей. И сегодня мы в нашей области начали такие мониторинговые работы, и в первую очередь мы начали с университета, так как он у нас в городе является единственным. Более 7000 студентов у нас обучаются, из них около 2 тысяч из них будут проживать в общежитиях.

Чтобы разместить как можно больше студентов, вуз заключил договор с компанией ТОО «СЕВ-ХИМ-АГРО». Это позволит еще 140 ребятам заселиться в общежитие в Бесколе. Здесь проживают студенты агротехнологического факультета. Также удалось арендовать здание еще под одно общежитие на 280 мест по ул.Театральной.