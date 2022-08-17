В СКО на 62-летнюю женщину завели уголовное дело за незаконное пересечение границы РК

НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВА, жительница г. Благовещенска, РФ:

— У меня весной умер сын старший. Я постоянно плачу, мне младший сын сказал: «Мама, езжай, внука навестишь, проветрись, чтобы депрессия прошла». Я собралась и поехала.

61-летняя женщина говорит, что даже представить не могла, с какими проблемами столкнется после приезда на Родину. Из Северного Казахстана в Россию женщина переехала 13 лет назад. Здесь у пенсионерки остались родственники. Чтобы повидаться с ними, приехала в Петропавловск на поезде. Затем должна была отправиться в родное село Пресновку Жамбылского района.

НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВА, жительница г. Благовещенска, РФ:

— Я вышла из вагона, проводница мне помогла сумки снять. Племянник Данил меня встречал. Мы сели в машину и уехали, не доезжая до Пресновки, ему на телефон звонят, он начал разговаривать. Ему сказали, что я нарушила границу Казахстана, приезжайте или мы сами приедем. Данил дал адрес, и они приехали за мной. Мы приехали в Петропавловск в 4-5 утра.

Это было 9 августа. Несколько раз пенсионерка беседовала с начальником отделения дознания и административного производства департамента пограничной службы КНБ РК по СКО Максимом Макаренко. Вот один из вопросов, который задали Наталие Дмитриевой.

НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВА, жительница г. Благовещенска, РФ:

— Почему Вы не вышли в Петухово, а в Петропавловске? В Петухово у меня никого нет, а билет мне моя сноха покупала. И на обратный путь у меня билеты куплены из Петропавловска. Я ни от кого не убегала, мне надо было внучка повидать, друзей, родственников, я тут 37 лет всё — таки прожила. В телефоне все мои смс читали, все операционную систему телефона записали зачем-то .Завели дело, сказали, что я здесь буду полгода ждать до суда. Столько лет тут прожила, как так. Приехала домой, а мне говорят, что сбежала. Как сбежала, если у меня куплены обратные билеты?

Выехать в Россию Наталия Дмитриева планировала 16 августа, но, так как она подозреваемая в уголовном деле, поехать в Благовещенск пенсионерка не может. Адвокат Наталии Дмитриевой детальнее объяснил, почему.

АЗАМАТ КАРАПОВ, адвокат:

— Произошло то, что, якобы на сегодня законом это не установлено, у подзащитной стоит запрет на выезд с территории РФ. Т.е. частный судебный пристав наложил данный запрет. Возбудили на подзащитную уголовное дело по факту незаконного пересечения границы РК. 8:42 Никакого международного поручения отправлено не было, более того в материалах уголовного дела присутствует только рапорт пограничной службы, которые образно её «словили» на территории г.Петропавловска, потому что у нее имеется уже запрет, и она незаконно пересекла границу РК. Хотя еще раз повторяю, у нее есть все законные основания пересекать нашу границу РК, она не была депортирована.

Судебный пристав РФ наложил арест на расчетные счета Наталии Дмитриевой из-за задолжности по потребительскому кредиту. Пенсионерка взяла его на свои нужды и, по ее словам, исправно гасила с помощью пенсии. Судебный пристав соседней страны не связался с ней, заверила гражданка России. О том, что ей нельзя покидать страну, она просто не знала.

АЗАМАТ КАРАПОВ, адвокат:

— 9 августа 2022 года мною был совершен звонок надзирающему прокурору транспортной прокуратуры СКО. К сожалению, он даже не соизволил приехать к нам. Он вышел на связь только посредством сотовой связи. Мне надзирающий прокурор ответил, то, что она совершила поездку легальным путем, путем покупки электронных билетов со своего вокзала на наш. К сожалению, сказал, что будут проверять данные факты.

В отделении дознания и административного производства департамента пограничной службы КНБ РК по СКО Азамату Карапову сказали, что, возможно, следствие затянется на 8-12 месяцев. Кроме того, не исключено то, что пенсионерка заплатит штраф в размере 2 млн тенге. Адвокат Наталии Дмитриевой также объяснил, что ей грозит год лишения свободы.

АЗАМАТ КАРАПОВ, адвокат:

— В принципе нужно провести проверку со стороны РФ своей пограничной службы и со стороны РК нашей. Если бы сотрудники выполняли свои обязанности добросовестно, то моя подзащитная была бы уведомлена еще в поездке в РФ и при въезде на территорию РК о том, что у нее стоит запрет на данный выезд. Ее бы благополучно вернули домой и никакого уголовного дела бы не было. Данный вопрос должна решать РФ, потому что непосредственно сам запрет стоит именно на выезд из РФ. В принципе РК не имела права возбуждать уголовное дело. 4:28 Мною была оформлена и отправлена жалоба в транспортную прокуратуру СКО по данному факту. На данный момент ответа нет.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Так или иначе, уголовное дело заведено. Начальник отделения дознания и административного производства департамента пограничной службы КНБ РК по СКО дал нашему телеканалу телефонное интервью. Он объяснил, что сейчас по делу Наталии Дмитриевой ведется сбор доказательств, все они также, как и доводы, будут изучены и только после этого появится окончательное процессуальное решение. Сколько времени это займет — неизвестно.