ТОО «Андреевка СК» развивается и меняет родное село

Товариществу «Андреевка СК» принадлежит 5 тысяч гектаров посевных площадей Мамлютского района. Работники ТОО с 2000 года выращивают пшеницу, лен, ячмень и кормовые культуры. Чуть больше недели назад на этом поле площадью в 100 гектаров стояли золотистые колоски пшеницы. Механизаторы ее свалили, а теперь сектор за сектором постепенно убирают. 200 тонн собранной здесь пшеницы пойдут на семена.

АРАЛБИ ШИТКАНОВ, главный агроном ТОО «Андреевка СК», Мамлютский район:

— Это первое поле, которое мы убираем на семена. Теперь у нас 100 га лежит ячменя — элиты и 200 га тоже ячмень другого сорта. На сегодня такая работа. Попутно делаем свал пшеницы. Свалили 200 га пшеницы. Я думаю, в сроки уберем. Настрой у механизаторов хороший, сегодня вышли с энтузиазмом. Думаю, уборка пройдет на «Ура».

К уборке урожая пшеницы и ячменя работники товарищества приступят к концу этой недели. Для Сергея Ренёва это не первая уборочная кампания. Механизатором в ТОО «Андреевка СК» мужчина работает с 2009 года.

СЕРГЕЙ РЕНЁВ, механизатор ТОО «Андреевка СК», Мамлютский район:

— Парк поменялся уже дважды. Это наши новые комбайны, как вы видите, все одинаковые. Неплохая техника. Прохладно в салоне, удобно, не сильно устаешь. В семье в вашей кто-то может быть тоже механизатором работал? Отец, дед, брат, считай вся семья.

Юрий Леднев тоже потомственный механизатор. Этой профессии сельчанин посвятил больше 30 лет своей жизни. Работать в поле ему нравится, особенно сейчас, когда для этого есть все условия. За несколько десятков лет Юрию Ледневу приходилось работать на разной технике.

ЮРИЙ ЛЕДНЁВ, механизатор ТОО «Андреевка СК», Мамлютский район:

— На «Беларусе» работал, на «MadDone», на «Бюлере». На «ДТ» начинали работать в молодости. Чтобы скосить гектаров 100, пару дней, наверное, а сейчас за день один управляюсь. Премии есть, заработная плата неплохая.

В прошлом году для механизаторов заработную плату увеличили на 30%. Премию в ТОО «Андреевка СК» работники получают в конце года, но только те их них, кто трудился добросовестно и не нарушал дисциплину.

СЕРАЛИ ШАРИПОВ, директор ТОО «Андреевка СК», Мамлютский район:

— Также мы в этом году впервые в мае месяце завезли всем дрова. Завезли в этом году, как обычно мы завозим сено. В этом году по 15 тюков. Тем, кто работал на сенокосе, еще дополнительно по 10 тюков завезли. В этом году 4-4,5 тыс тенге выходит один тюк. Дополнительно к этому мы обеспечиваем фуражом, зерноотходами. Живя в деревне, мы третий год занимаемся озеленением. Занимаемся освещением въездной, выездной групп села. В этом году у нас идет капитальный ремонт Дома культуры. Для оформления ПСД наш коллектив оплатил 6 млн тенге.

Преображаться Дом культуры начал с 15 июня. На объекте трудится кызылординская компания «Иман». Отставания от графика нет. Капитальный ремонт закончится 15 ноября.

КАЙЫРГЕЛЬДЫ МУКАНОВ, заведующий Домом культуры с. Андреевки, Мамлютский район:

— Работы ведутся хорошо. Подрядчик заменил крышу, поставил пластиковые окна, поработал над фасадом. Сейчас ведутся работы внутри здания. Входную группу тоже приведут в порядок: положат брусчатку, сделают асфальтированные дорожки.

Для сельчан капитальный ремонт этого объекта — долгожданное событие. Жители Андреевского сельского округа просили местных властей обратить внимание на их Дом культуры во время каждой отчетной встречи.

БЕРИК ЖУКУШЕВ, аким Андреевского сельского округа, Мамлютский район:

— Со времен Советского союза капитального ремонта не проводилось . Дом культуры — это очаг, культурный очаг села, где собирается молодежь, взрослое население, мы проводим здесь все торжественные мероприятия, концерты. У нас там есть кружки самодеятельности, мы хотим там открыть тренажерный зал. Сельская библиотека у нас тоже находится в Доме культуры. В зимнее время там всегда было холодно, не уютно, не культурно. Сейчас мы надеемся, что все было красиво, хорошо.

Дом культуры ремонтируют по программе «Ауыл — ел беcігі». В капитальный ремонт объекта вложат 240 млн тенге. После завершения всех работ для сельчан проведут торжественное открытие. В округе сегодня проживают 847 человек.