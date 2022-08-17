Смертность из-за коронавируса в мире выросла в 1,5 раза

COVID-19: Казахстан

18:18 17 Августа 2022

В июле смертность из-за коронавируса в мире выросла в 1,5раза. На столько же увеличились случаи заражения COVID-19. Заболеваемость растет 2-ой месяц подряд. Крупные вспышки отмечаются в Азии и в некоторых странах Европы. За июль умерло около 64 тысяч человек. В Турции заболеваемость за месяц выросла в 6 раз. Если в начале июля коронавирус диагностировали примерно у 8 тысяч граждан Турции, то в конце — уже 50 тысяч. Самый большой рост заболеваемости сейчас в Японии, которая занимает 1-ое место в мире по заболеваемости. Генеральный секретарь ООН призывает население вакцинироваться.

АНТОНИУ ГУТЕРРИШ, генеральный секретарь ООН:

— В первоочередном порядке следует охватить лиц, действующих на передовой, и население, относящееся к группам повышенного риска. Чтобы завоевать доверие общественности, мы должны повысить доверие к вакцинам и уровень информированности о них с помощью эффективных методов коммуникации, основанной на фактах. Давайте также помнить о простых и проверенных шагах, которые мы все можем предпринять, чтобы обезопасить друг друга: носить маски, соблюдать дистанцию и избегать толпы. Наш мир может справиться с этим вирусом только одним способом: действуя сообща.

ВОЗ сообщает, самым действенным способом защиты от коронавируса остаётся вакцинация. В странах, где высокий процент иммунизированных граждан, вирус распространяется не так стремительно, а пациенты переносят болезнь в лёгкой или бессимптомной форме. Сейчас в лидерах по охвату вакцинацией ОАЭ, Катар, Португалия, Куба, Чили и Китай.


Айгерим Хамзина

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