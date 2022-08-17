Новое руководство Петропавловского аэропорта рассказало о планах его развития

Попытка №4. Петропавловский аэропорт всё же удалось передать в доверительное управление 12 июля. Предприятие, оцененное в 5,6 млрд тенге, передали ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар» из Алматы за 2,8 млрд. Какие изменения ждут воздушную гавань Петропавловска, рассказал новый руководитель.

Валихан Джилисбаев, директор ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар»

— Согласно условиям, в течение 5 лет передано в доверительное управление с последующим выкупом. Основная задача наша — это обеспечение безопасности полетов, содержание аэропортов. И я думаю, что нам это удастся, потому что кадровый состав перешел в «Международный аэропорт Кызыл -Жар», и аэропорт работает также в штатном режиме.

Сейчас здесь работают 98 специалистов. Их средняя заработная плата составляет 90 тысяч тенге. Задержек нет, долгов перед бывшими сотрудниками тоже. Набор квалифицированных специалистов остается актуальным. Все задачи исполняют, говорит директор. Сейчас же главная задача перед новым руководством — модернизировать комплекс ГСМ. Это позволит привлечь авиакомпании и открыть новые направления. Сегодня же аэропорт осуществляет рейсы в Алматы и Нур-Султан. Есть планы по расширению возможностей перелетов.

Валихан Джилисбаев, директор ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар»

— Договоренность у нас есть. Тюмень и Санкт-Петербург развиваем сообщения. Санкт-Петербургская компания «Северный ветер» и Тюмень — «Ютэйр». С «Ютэйр»,к сожалению, не получилось. Но, я думаю, эти вопросы будут решены. Мы планируем в Шымкент, Туркестан запустить. Вы знаете, что к нам летают самолеты, субсидированные из республиканского бюджета.

Но самой главной задачей перед управлением остается глобальная модернизация «наследства» акционерного общества. Сюда относится обеспечение авиационной безопасности, оснащение предприятия спецтехникой и необходимым оборудованием. ТОО нужно внести ещё 1,2 млрд тенге. Но, и этой суммы на модернизацию будет недостаточно. Сколько ещё нужно средств, покажет план перспективного развития, ответил директор товарищества.