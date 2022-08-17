Материальная помощь учащимся в рамках акции «Дорога в школу»

В средней школе №23 г.Петропавловска сегодня праздничная атмосфера. Здесь собрались депутаты областного маслихата, руководство учебного заведения и родители вместе со своими чадами. В рамках республиканской акции «Дорога в школу» народные избранники вручают малообеспеченным и многодетным семьям конверты с материальной помощью.

Ольга Клишина, депутат областного маслихата:

— Мы сегодня сделали показательную акцию для того, чтобы предприниматели, неравнодушные оказали материальную поддержку тем семьям, которые сегодня нуждаются.1.59У нас помимо «Дороги в школу» есть масса таких акций, и мы стараемся в разных учреждениях, школах, районах тех детей, которые нуждаются, ежегодно и даже ежедневно поддерживать.

Конвертик с поддержкой получила и семья Артёмовых. 11-летняя Кира в этом году идёт в 5 класс. Её мама говорит, что для них такое внимание ценно. Спонсорскую помощь они получают уже не первый год.

Зоя Артёмова, жительница г.Петропавловска:

— Большое спасибо говорим нашим депутатам, нашей школе за ежегодную поддержку. У нас большая семья — 6 детей. Самой старшей 14, самой младшей 2 недели. В наше время очень тяжело собирать деток, поэтому спасибо огромное.

Акция «Дорога в школу» проходит по всей республике. Продлится до 1 сентября. Депутаты областного маслихата планируют оказать спонсорскую помощь 300 детям со всего региона. В акции принимают участие 30 депутатов. В средней школе №23 получили конверты 8 семей. К слову, малоимущие семьи могут также получить поддержку в виде единовременного пособия.

Нуржамал Кожина, директор СШ №23 г.Петропавловска:

— Сегодня на получение единовременного пособия подано 30 заявок 2.20 Собираем документы на обеспечение бесплатным питанием. В нашей школе обучаются также дети из Детской деревни, которых мы тоже обеспечиваем бесплатным питанием. В прошлом году 48 учащихся обеспечили бесплатным питанием. Каждый год у нас объявляются спонсоры, мы хорошо сотрудничаем с банками и депутатами.

В этом учебном году в школе №23 будет свыше 1200 учащихся. В первый класс поступило более 140 заявлений.