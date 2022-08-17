662 млн долларов США — внешнеторговый оборот СКО за полгода

За полгода внешнеторговый оборот СК составил 662 млн долларов США. 76% пришлось на экспорт, доля импорта составила только четверть внешнеторгового оборота.

В структуре экспорта 95% или 480 млн долларов приходится на сельскохозяйственную продукцию растительного происхождения. Это пшеница, ячмень, чечевица, горох, мука, семена льна, рапса и подсолнечника, растительное масло, отруби и жмых.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— Основная доля импорта, а именно 76% приходится на ввоз производственного оборудования, транспортные средства, с/х технику и запасные части к ним, удобрения и гербициды, живые растения, а также сырье для производства продуктов питания. В сравнении с 2021 годом внешнеторговый оборот области увеличился на 49%, в том числе по процедуре экспорта увеличение на 51%, по импорту на 18%.

Увеличение объема экспорта связано с ростом поставок муки и маслички. Рост по импорту обусловлен началом таможенного оформления товаров с территории специальной экономической зоны.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— Товары используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов и иных видов пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. В департамент госдоходов по СКО в текущем году таможенное оформление по данной процедуре осуществляют 2 участника.

Это Петропавловский электротехнический завод и предприятие по выпуску комбайнов, жаток, тракторов и посевных комплексов. Выпуск готовой продукции на территории СЭЗ в рамках таможенного оформления составил 145 единиц техники.