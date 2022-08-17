15 млн тенге потерял североказахстанец, доверившись мошенникам

Новости МТРК

18:24 17 Августа 2022

За 7 месяцев в СКО зарегистрировано 129 интернет-мошенничеств по схеме «звонок из банка». На эту удочку попался глава одного из сельхозпредприятий области. Ему позвонил якобы работник службы безопасности банка и сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить крупный кредит.

Нужно перевести все сбережения на «безопасный счёт». Потерпевший снял со своего депозита 15 миллионов тенге и перечислил на указанный счёт, который в действительности принадлежал мошенникам. Сейчас идёт расследование. Полицейские просят североказахстанцев никому не раскрывать конфиденциальные и финансовые данные, пароли, и коды, приходящие по СМС. И, конечно, не доверять «звонкам из банка». Если есть сомнения, обратитесь в отделение банка лично.


Айгерим Хамзина

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