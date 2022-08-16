Североказахстанец повторил рекорд костанайского спортсмена по подтягиванию на фестивале «Tartyl Fest»

На центральной площади Петропавловска — горожане, гости из районов области и те, кто сегодня решил проявить себя на турнике. Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest проходит в Петропавловске. Наш город — 13 по счету из 20 городов-участников. Правила для всех едины — подтянуться правильно и больше всех.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г. Петропавловска:

— Такое мероприятие у нас в Петропавловске проходит впервые. Я надеюсь, при поддержке фонда «Дара» данное мероприятие у нас превратится в хорошую традицию и будет проводиться ежегодно.

Почти 18 тысяч км. Именно столько проедет по стране команда профессиональных атлетов стрит воркаут, которая заявила о себе не только в Казахстане, но и на мировой спортивной арене. Главная цель фестиваля — позволить молодежи показать свои возможности всей стране, а быть может и миру. Перед началом профессионалы показали мастер-класс.

Казахстан — это страна №1 по развитию стрит воркаута, это направление поддерживается на государственном уровне, говорит официальный амбассадор Tartyl Fest, один из основателей движения стрит воркаут в Казахстане Айтым Жакупов. Tartyl Fest — это не только мотивация, но и огромные возможности для молодых ребят сегодня.

Айтым Жакупов, амбассадор Tartyl Fest, общественный деятель, тренер, многократный рекордсмен по street workout в РК и мире

— Фестиваль идет уже целый месяц , мы в дороге с командой. Первый город был Кунаев, мы проехали всю южную часть, потом отправились на запад, теперь север и восточная часть. Почему своим ходом? Хотелось бы показать ребятам, чтобы что-то получить, нужно приложить к этому усилия. Выбрали не различные элементы, а именно просто подтягивание на турнике. Я думаю, что не только спортсмены, но и простые ребята со двора могут прийти, принять участие. Все эти ребята, которые займут 1 места во всех городах нашей страны, они будут приглашены на гранд-финал в столице в сентябре. Далее на ЧМ в Финляндию.

Участники соревнуются в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Испытать свои силы пришел 10-летний Глеб Зель.

Глеб Зель, участник фестиваля

298/0.7 Я занимаюсь спортивной гимнастикой уже 6 год. Меня пригласили на эти соревнования поподтягиваться. Я не считал, сколько раз я подтянулся, но я доволен.0.50Мне больше всего запомнилось, как тренер перед этими соревнованиями поддерживал нас, мотивировал, чтобы мы хорошо себя показали.

Поддерживали молодого спортсмена его родители.

Александр Зель, житель г.Петропавловска

— Мы очень рады, что в нашем городе проводится такое замечательное мероприятие. Самое главное, оно поднимает здоровый образ жизни среди нашего будущего поколения, молодых людей. Это здорово! Когда мы узнали об этом мероприятии, мы сразу согласились.Что-то может быть не получилось, но, тем не менее, мы довольны его результатом, главное, что он понял, как это все делается. Я думаю, в будущем еще будет много-много успехов и побед.

Для участия в фестивале зарегистрировались 277 человек. Возраст самого молодого участника составил 7 лет, а самого старшего — 75. По итогу фестиваля в нашем городе повторил рекорд костанайского спортсмена 30-летний Рафаил Кадыров, подтянувшись 45 раз. За первое местов разных категориях участники получили денежный приз в 200 тысяч тенге, за второе — 100 тысяч тенге и за третье — 50 тысяч тенге.